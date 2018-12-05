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05.12.2018  09:57   

Службе телевизионных новостей «Харьковские известия» требуются ведущие

Хочешь работать - приходи.


//dozor.kharkov.ua

Службе телевизионных новостей «Харьковские известия» требуются ведущие.

Требования: приятная внешность, уверенность в себе, правильное произношение на украинском языке, грамотность, внимательность, ответственность, творческое видение, способность быстро учиться.

Но приветствуется опыт.

 Хочешь работать? Приходи.

Резюме направлять на электронную почту [email protected]

 

Тэги:  работа, вакансии, телевидение, харьков, телеведущий
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