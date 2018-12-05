Хочешь работать - приходи.
Службе телевизионных новостей «Харьковские известия» требуются ведущие.
Требования: приятная внешность, уверенность в себе, правильное произношение на украинском языке, грамотность, внимательность, ответственность, творческое видение, способность быстро учиться.
Но приветствуется опыт.
Хочешь работать? Приходи.
Резюме направлять на электронную почту [email protected]
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Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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