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14.09.2018  14:48   

Службе телевизионных новостей требуются журналисты

Хочешь работать - приходи.


//dozor.kharkov.ua

Службе телевизионных новостей требуются журналисты.

Требования:  умение излагать свои мысли и писать интересные информационные тексты, желание много работать.

Опыт приветствуется.

В случае необходимости, научим.

Хочешь работать? Приходи.

Резюме направлять на электронную почту [email protected]

 

Тэги:  работа, телевидение, харьков, журналист
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