Крупная ярмарка вакансий в Харькове: кого ищут работодатели (ФОТО)

5 апреля в спортивном комплексе Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» состоялась ежегодная ярмарка рабочих мест «Политех-2013». Ярмарку посетили более тысячи студентов.
В этом году в ярмарке приняли участие около 70 транснациональных компаний, предприятий и организаций страны различных направлений экономической деятельности. Большинство из них – 45% − представители IT сферы, а также крупные харьковские промышленные гиганты – КБ им. Морозова, ОАО «Турбоатом», концерн «ФЭД», Завод имени Малышева, «Энергосталь».
В список 200 наиболее актуальных заявок попали: программисты, менеджеры по продажам, инженеры-разработчики программного обеспечения, разработчики PHP/CMS, инженеры-конструкторы, инженеры-программисты, инженеры-технологи, электромонтеры, переводчики, продавцы-консультанты.
Во время ярмарки специалисты службы занятости для студентов провели консультации по составлению резюме (с размещением на специализированных интернет-ресурсах), информировали о социальных услугах для людей с ограниченными физическими возможностями, о возможности открытия собственного бизнеса.
«Основная цель ХПИ – подготовка востребованных конкурентоспособных специалистов. И, судя по количеству присутствующих сегодня компаний, большинство из которых являются международными, мы ее достигаем», − отметил проректор Ю. Д. Сакара.
Список 200 наиболее актуальных вакансий в Харькове:
Название вакансии − Компания
. Net developer (разработчик) – Quadecco
.NET Support Programmer – Датасофт
.Net-практикант – DataArt
2D Artist – Gameloft
2D художники – Program-Ace
3D художники – Program-Ace
Android Developer – Software Systems and Applications (SSA LTD)
Android developer – Sloboda-studio
Asp.NET Developer – MobiDev
ASP.NET Developer – Software Systems and Applications (SSA LTD)
Business Development manager – Intetics
C#.Net developer – Software Systems and Applications (SSA LTD)
C++ Developer – NIX Solutions
C++ developer (работа с 3D движками) – Program-Ace , LLC
C++ разработчик – iLogos
Crossplatform Developer – MobiDev
Customer Support – Zone 3000
Cпециалист по продвижению веб-проектов (SEO) – «Promodo»
Embedded C/C++ programmer – OWEN
embedded с/с++ programmer – ВО ОВЕН
iOS developer – Sloboda-studio
iOS Developer – Software Systems and Applications (SSA LTD)
IOS developer (розробник) – Quadecco
iPhone-практикант – DataArt
Инженер-разработчик програмного обеспечения, Платформа .NET. – ТОВ «Сiгма Україна»
Инженер-разработчик програмного обеспечения, Платформа Java. – ТОВ «Сiгма Україна»
IИнженер-тестер програмного обеспечения – ТОВ «Сiгма Україна»
JAVA Developer – Gameloft
Java-практикант – DataArt
JavaScript Developer for mobile Development – MobiDev
Junior .NET Developer – Датасофт
Junior C++ developer – Qualium Systems
Junior Flash/Flex developer – Qualium Systems
Junior HTML/CSS developer – Qualium Systems
Junior IOS Developer – MobiDev
Junior Java developer – NIX Solutions
Junior PHP Developer – MobiDev
Junior PHP developer – Qualium Systems
Junior Project Manager – MobiDev
Junior Project Manager – Qualium Systems
Linux embedded programmer – ВО ОВЕН
Middle C++ Разработчик – NIX Solutions
Middle PHP developer – Intetics
PHP developer – Software Systems and Applications (SSA LTD)
PHP Developer – Gameloft
PHP developer (разработчик) – Quadecco
PHP разработчик – CodeIT
PHP-практикант – DataArt
PHP/ my SQL developer – Program-Ace , LLC
PHP/CMS developer – «INTERTOOL»
PHP/CMS Разработчик – NIX Solutions
Project-менеджер – «Аспект-Украина»
QA Automation – NIX Solutions
QA Engineer – MobiDev
QA Team Leader – ВО ОВЕН
QA инженер – INBITEC
QA-практикант – DataArt
QA/Тестеровщик – Quadecco
Rails developer – Sloboda-studio
Ruby-практикант – DataArt
Sales-менеджер – «Аспект-Украина»
Salesforce разработчик – INBITEC
Senior QA Engineer – NIX Solutions
SEO - ОПТИМИЗАТОР – UpSale
SMM-специалист – UpSale
Software Developer – Датасофт
Software Tester/Quality Assurance Engineer – ТОВ «Стелла Сістемз»
Trainee Automation testing – EPAM Systems
Trainee Java developer – EPAM Systems
Web-аналитик – «Promodo»
Web-разработчик – INBITEC
Windows programmer – ВО ОВЕН
Инженер – ТОВ Гараж Мобайл Груп
Инженер-конструктор – ГП завод «Електротяжмаш»
Инженер - технолог – ГП завод «Електротяжмаш»
Инженер по внедрению новых технологий и программного оборудования – Procter & Gamble Ukraine
Инженер по наладке и испытаниям – ГП завод «Електротяжмаш»
Инженер-электрик – НПО Вертикаль
Инженер-конструктор – ВАТ «Турбоатом»
Инженер-конструктор – ПАТ «Волчанский агрегатний завод»
Инженер-механик – ПАТ «Пологовский маслоэкстракционный завод»
Инженер-программист – НПО Вертикаль
Инженер-программист HMI/SCADA систем на базе Vijeo Citect – ТОВ НВП «Залізничавтоматика»
Инженер-проектировщик – ГП «УкрНТЦ «Енергосталь»
Инженер-технолог – ВАТ «Турбоатом»
Инженер-технолог – ПАТ «Волчанский агрегатний завод»
Инжнеры-конструкторы-машиностроители – «УкрНТЦ «Енергосталь»
ІТ-Менеджер – ООО «ВП Восток-Сервис»
Аndroid developer (разработчик) – Quadecco
Агент контакт-центра – UpSale
Администратор офиса – Горизонт
Аналитик тренировок – NIX Solutions
Аппаратчик продуктов переработки – ПАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»
Ведущий специалист по разработке топологии печатных плат – ВО ОВЕН
Верстальщик –UpSale
Геодезист – ТОВ «Сибконсалтинг»
ГИС-специалист – Intetics
Графический дизайнер – «Promodo»
Дизайнер – «INTERTOOL»
Экономист по материальному обеспечению – ПАО «Харьковский жировой комбинат»
Экономист планово-экономического отдела – ПАО «Харьковский жировой комбинат»
Электромонтер по обслуживанию подстанции – НЕК «Укренерго»
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики – НЭК «Укрэнерго»
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи - НЭК «Укрэнерго»
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств – НЭК «Укрэнерго»
Сменный мастер-технолог – ОАО «Харьковский жировой комбинат»
Инженер – ООО «Сибконсалтинг»
Инженер –и ПАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»
Инженер (муфты) – АО «ТД Ирбис»
Инженер- гидравлик – АО «ТД Ирбис»
Инженер-исследователь – ГП ХКБМ имени Морозова
Инженер-конструктор – ГП ХКБМ имени Морозова
Инженер-программист – ГП ХКБМ имени Морозова
Инженер-технолог – ПАО «Харьковский плиточный завод»
Испытатель РЭАиП – ВО ОВЕН
Кассир-операционист – ПАТ КБ «Надра»
Консультант 1С – «1С-Теллур»
Контроллер пищевой продукции –и ОАО «Харьковский жировой комбинат»
Мастер производственного участка – ПАО «Волчанский агрегатный завод»
Мастер – ПАО «Харьковский плиточный завод»
Мастер участка по бурению – ООО «Сибконсалтинг»
Мастер участка по окраске и изоляции – ООО «Сибконсалтинг»
Медиапланер (интернет-маркетинг) – UpSale
Менеджер – ВП «Восток-Сервис»
Менеджер отдела продаж - Горизонт
Менеджер офисных продаж - Ньютон
Менеджер по привлечению партнеров - UpSale
Менеджер по продажам - UBC Group
Менеджер по продажам - ТОВ “Горизонт”
Менеджер по продажам оборудования - HRM service
Менеджер по сбыту - АО "ТД ИРБИС"
Менеджер-операціонист - ПАТ КБ «Надра»
Менеджер-Экономист - ТОВ "ВП Восток-Сервис"
Механик - ТОВ "Сибконсалтинг"
Младший разработчик баз данных (MS SQL Server) - ТОВ «Стелла Сістемз»
Молодший фахівець - ТОВ ТЕХНОКОМ
Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики - ПАТ «Харківський жировий комбінат»
Наладчик оборудования - ПАО "Харьковский плиточный завод"
Наладчик оборудования в производстве - ПАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»
Наладчик РЭАиП - ВО ОВЕН
Начальник (майстер) зміни - ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»
Начинающий программист С# / .NET - FulcrumWeb
Начинающий программист С++ - FulcrumWeb
Оператор call-центру - ТОВ «Глобал Білгі»
Оператор склоформувальних машин - ТОВ "МЕРЕФЯНСЬКА СКЛЯНА КОМПАНІЯ"
Організатор зі збуту - ТОВ «АЛЬФА-ЗАПЧАСТИНИ»
Переводчик - «Аспект-Украина»
Переводчик английского - ТОВ “Центр перекладів «ТРІС»
Переводчик китайского - ТОВ “Центр перекладів «ТРІС»
Провідний інженер-програміст - ПАТ «Харківський жировий комбінат»
Программист - стажёр (по языку С++) - FulcrumWeb
Программист PHP/MySQL - G5 Entertainment AB
Программист С++ - G5 Entertainment AB
Программист-алгоритмист - Intetics
Продавец в салон мобильной связи Ringoo - ТОВ Гараж Мобайл Груп
Продавец-консультант - РОКФОР МАРКЕТ
Продавець-консультант - ТОВ Гараж Мобайл Груп
Прораб по бурению - ТОВ "Сибконсалтинг"
Прораб по окраски и изоляции - ТОВ "Сибконсалтинг"
Разработчик .Net - ООО «Телесенс»
Разработчик Java - ООО «Телесенс»
Разработчик Ruby - ООО «Телесенс»
Рекрутер - Zone3000
Робота для студентів на літніх канікулах - Харківський Обласний Центр Молоді
Розробник 1С (почтаковий рівень) - ТОВ “1С-Теллур”
Розробник ASP.NET - ТОВ «Стелла Сістемз»
С++ Developer - Gameloft
С++ разработчик - INBITEC
Системный администратор - NIX Solutions
Стекловар - ООО "МЕРЕФЯНСКАЯ СТЕКЛЯННАЯ КОМПАНИЯ"
Сортировщик полуфабрикатов и изделий - ООО "МЕРЕФЯНСКАЯ СТЕКЛЯННАЯ КОМПАНИЯ"
Специалист по автоматизированному управлению технологическими процессами динамики и прочности машин. - ИГ УПЕК
Специалист по электрических машин и аппаратов. - ИГ УПЕК
Специалист по колесных и гусеничных транспортных средств. - ИГ УПЕК
Специалист по метрологии и измерительной техники. - ИГ УПЕК
Специалист по оборудованию для обработки металлов давлением. - ИГ УПЕК
Специалист по проектному менеджменту - ГП «УкрНТЦ« Энергосталь »
Специалист по работе с металлорежущими станками и системами - ИГ УПЕК
Специалист по подвижного состава и специальной железнодорожной техники. - ИГ УПЕК
Специалист по системам управления и автоматики. - ИГ УПЕК
Специалист по системному анализу и управлению. - ИГ УПЕК
Специалист по технологий и оборудования литейного производства. - ИГ УПЕК
Специалист по технологиям машиностроения. - ИГ УПЕК
Специалист в области экологии - ГП «УкрНТЦ« Энергосталь »
Специалист в области химии - ГП «УкрНТЦ« Энергосталь »
Специалист информационно-договорного отдела - Сервис Центр Цифрал Харьков
Специалист по контекстной рекламе - «Promodo»
Специалист по кредитованию - АТ «Дельта Банк»
Специалист по продвижению веб-проектов в западном сегменте (SEO) - «Promodo»
Специалист по управлению рекламными кампаниями в социальных сетях - «Promodo»
Специалист по управлению рекламными кампаниями в социальных сетях - «Promodo»
Специалиста по аналоговой и цифровой схемотехнике - ВО ОВЕН
Стажер. Менеджер по сбыту - АО «ТД Ирбис»
Тестировщик - ООО «Телесенс»
Тестировщик - G5 Entertainment AB
Технолог - ТОВ ТЕХНОКОМ
Технолог - ДП «УкрНТЦ «Енергосталь»
Специалист по разработки новых видов продукци - ТОВ ТЕХНОКОМ
Энергетик (теплотехник); - ПАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»
Справка.
Ярмарка рабочих мест − традиционное ежегодное мероприятие, которое проводит Политех: Центр Карьеры, Студенческий Альянс совместно с Харьковским областным центром занятости. Ее цель – предоставить возможность студентам ХПИ и других вузов узнать о современных тенденциях рынка труда от ведущих работодателей Харькова и Украины, а также найти подходящую компанию для практики и старта карьеры. В свою очередь, для компаний-участниц ярмарка рабочих мест «Политех–2013» − возможность привлечь талантливых студентов, предложить подходящую вакансию или же предоставить практику с перспективой дальнейшего трудоустройства. И напоследок с актуальными вакансиями в городе можно ознакомиться на сайте Jooble.
В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах.
В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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