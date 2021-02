08.04.2013 13:00 Павел Козаченко

Крупная ярмарка вакансий в Харькове: кого ищут работодатели (ФОТО)

5 апреля в спортивном комплексе Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» состоялась ежегодная ярмарка рабочих мест «Политех-2013». Ярмарку посетили более тысячи студентов.

В этом году в ярмарке приняли участие около 70 транснациональных компаний, предприятий и организаций страны различных направлений экономической деятельности. Большинство из них – 45% − представители IT сферы, а также крупные харьковские промышленные гиганты – КБ им. Морозова, ОАО «Турбоатом», концерн «ФЭД», Завод имени Малышева, «Энергосталь».

В список 200 наиболее актуальных заявок попали: программисты, менеджеры по продажам, инженеры-разработчики программного обеспечения, разработчики PHP/CMS, инженеры-конструкторы, инженеры-программисты, инженеры-технологи, электромонтеры, переводчики, продавцы-консультанты.





Во время ярмарки специалисты службы занятости для студентов провели консультации по составлению резюме (с размещением на специализированных интернет-ресурсах), информировали о социальных услугах для людей с ограниченными физическими возможностями, о возможности открытия собственного бизнеса.

«Основная цель ХПИ – подготовка востребованных конкурентоспособных специалистов. И, судя по количеству присутствующих сегодня компаний, большинство из которых являются международными, мы ее достигаем», − отметил проректор Ю. Д. Сакара.

Список 200 наиболее актуальных вакансий в Харькове:

Название вакансии − Компания



. Net developer (разработчик) – Quadecco

.NET Support Programmer – Датасофт

.Net-практикант – DataArt

2D Artist – Gameloft

2D художники – Program-Ace

3D художники – Program-Ace

Android Developer – Software Systems and Applications (SSA LTD)

Android developer – Sloboda-studio

Asp.NET Developer – MobiDev

ASP.NET Developer – Software Systems and Applications (SSA LTD)

Business Development manager – Intetics

C#.Net developer – Software Systems and Applications (SSA LTD)

C++ Developer – NIX Solutions

C++ developer (работа с 3D движками) – Program-Ace , LLC

C++ разработчик – iLogos

Crossplatform Developer – MobiDev

Customer Support – Zone 3000

Cпециалист по продвижению веб-проектов (SEO) – «Promodo»

Embedded C/C++ programmer – OWEN

embedded с/с++ programmer – ВО ОВЕН

iOS developer – Sloboda-studio

iOS Developer – Software Systems and Applications (SSA LTD)

IOS developer (розробник) – Quadecco

iPhone-практикант – DataArt

Инженер-разработчик програмного обеспечения, Платформа .NET. – ТОВ «Сiгма Україна»

Инженер-разработчик програмного обеспечения, Платформа Java. – ТОВ «Сiгма Україна»

IИнженер-тестер програмного обеспечения – ТОВ «Сiгма Україна»

JAVA Developer – Gameloft

Java-практикант – DataArt

JavaScript Developer for mobile Development – MobiDev

Junior .NET Developer – Датасофт

Junior C++ developer – Qualium Systems

Junior Flash/Flex developer – Qualium Systems

Junior HTML/CSS developer – Qualium Systems

Junior IOS Developer – MobiDev

Junior Java developer – NIX Solutions

Junior PHP Developer – MobiDev

Junior PHP developer – Qualium Systems

Junior Project Manager – MobiDev

Junior Project Manager – Qualium Systems

Linux embedded programmer – ВО ОВЕН

Middle C++ Разработчик – NIX Solutions

Middle PHP developer – Intetics

PHP developer – Software Systems and Applications (SSA LTD)

PHP Developer – Gameloft

PHP developer (разработчик) – Quadecco

PHP разработчик – CodeIT

PHP-практикант – DataArt

PHP/ my SQL developer – Program-Ace , LLC

PHP/CMS developer – «INTERTOOL»

PHP/CMS Разработчик – NIX Solutions

Project-менеджер – «Аспект-Украина»

QA Automation – NIX Solutions

QA Engineer – MobiDev

QA Team Leader – ВО ОВЕН

QA инженер – INBITEC

QA-практикант – DataArt

QA/Тестеровщик – Quadecco

Rails developer – Sloboda-studio

Ruby-практикант – DataArt

Sales-менеджер – «Аспект-Украина»

Salesforce разработчик – INBITEC

Senior QA Engineer – NIX Solutions

SEO - ОПТИМИЗАТОР – UpSale

SMM-специалист – UpSale

Software Developer – Датасофт

Software Tester/Quality Assurance Engineer – ТОВ «Стелла Сістемз»

Trainee Automation testing – EPAM Systems

Trainee Java developer – EPAM Systems

Web-аналитик – «Promodo»

Web-разработчик – INBITEC

Windows programmer – ВО ОВЕН

Инженер – ТОВ Гараж Мобайл Груп

Инженер-конструктор – ГП завод «Електротяжмаш»

Инженер - технолог – ГП завод «Електротяжмаш»

Инженер по внедрению новых технологий и программного оборудования – Procter & Gamble Ukraine

Инженер по наладке и испытаниям – ГП завод «Електротяжмаш»

Инженер-электрик – НПО Вертикаль

Инженер-конструктор – ВАТ «Турбоатом»

Инженер-конструктор – ПАТ «Волчанский агрегатний завод»

Инженер-механик – ПАТ «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Инженер-программист – НПО Вертикаль

Инженер-программист HMI/SCADA систем на базе Vijeo Citect – ТОВ НВП «Залізничавтоматика»

Инженер-проектировщик – ГП «УкрНТЦ «Енергосталь»

Инженер-технолог – ВАТ «Турбоатом»

Инженер-технолог – ПАТ «Волчанский агрегатний завод»

Инжнеры-конструкторы-машиностроители – «УкрНТЦ «Енергосталь»

ІТ-Менеджер – ООО «ВП Восток-Сервис»

Аndroid developer (разработчик) – Quadecco

Агент контакт-центра – UpSale

Администратор офиса – Горизонт

Аналитик тренировок – NIX Solutions

Аппаратчик продуктов переработки – ПАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Ведущий специалист по разработке топологии печатных плат – ВО ОВЕН

Верстальщик –UpSale

Геодезист – ТОВ «Сибконсалтинг»

ГИС-специалист – Intetics

Графический дизайнер – «Promodo»

Дизайнер – «INTERTOOL»

Экономист по материальному обеспечению – ПАО «Харьковский жировой комбинат»

Экономист планово-экономического отдела – ПАО «Харьковский жировой комбинат»

Электромонтер по обслуживанию подстанции – НЕК «Укренерго»

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики – НЭК «Укрэнерго»

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи - НЭК «Укрэнерго»

Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств – НЭК «Укрэнерго»

Сменный мастер-технолог – ОАО «Харьковский жировой комбинат»

Инженер – ООО «Сибконсалтинг»

Инженер –и ПАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Инженер (муфты) – АО «ТД Ирбис»

Инженер- гидравлик – АО «ТД Ирбис»

Инженер-исследователь – ГП ХКБМ имени Морозова

Инженер-конструктор – ГП ХКБМ имени Морозова

Инженер-программист – ГП ХКБМ имени Морозова

Инженер-технолог – ПАО «Харьковский плиточный завод»

Испытатель РЭАиП – ВО ОВЕН

Кассир-операционист – ПАТ КБ «Надра»

Консультант 1С – «1С-Теллур»

Контроллер пищевой продукции –и ОАО «Харьковский жировой комбинат»

Мастер производственного участка – ПАО «Волчанский агрегатный завод»

Мастер – ПАО «Харьковский плиточный завод»

Мастер участка по бурению – ООО «Сибконсалтинг»

Мастер участка по окраске и изоляции – ООО «Сибконсалтинг»

Медиапланер (интернет-маркетинг) – UpSale

Менеджер – ВП «Восток-Сервис»

Менеджер отдела продаж - Горизонт

Менеджер офисных продаж - Ньютон

Менеджер по привлечению партнеров - UpSale

Менеджер по продажам - UBC Group

Менеджер по продажам - ТОВ “Горизонт”

Менеджер по продажам оборудования - HRM service

Менеджер по сбыту - АО "ТД ИРБИС"

Менеджер-операціонист - ПАТ КБ «Надра»

Менеджер-Экономист - ТОВ "ВП Восток-Сервис"

Механик - ТОВ "Сибконсалтинг"

Младший разработчик баз данных (MS SQL Server) - ТОВ «Стелла Сістемз»

Молодший фахівець - ТОВ ТЕХНОКОМ

Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики - ПАТ «Харківський жировий комбінат»

Наладчик оборудования - ПАО "Харьковский плиточный завод"

Наладчик оборудования в производстве - ПАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Наладчик РЭАиП - ВО ОВЕН

Начальник (майстер) зміни - ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»

Начинающий программист С# / .NET - FulcrumWeb

Начинающий программист С++ - FulcrumWeb

Оператор call-центру - ТОВ «Глобал Білгі»

Оператор склоформувальних машин - ТОВ "МЕРЕФЯНСЬКА СКЛЯНА КОМПАНІЯ"

Організатор зі збуту - ТОВ «АЛЬФА-ЗАПЧАСТИНИ»

Переводчик - «Аспект-Украина»

Переводчик английского - ТОВ “Центр перекладів «ТРІС»

Переводчик китайского - ТОВ “Центр перекладів «ТРІС»

Провідний інженер-програміст - ПАТ «Харківський жировий комбінат»

Программист - стажёр (по языку С++) - FulcrumWeb

Программист PHP/MySQL - G5 Entertainment AB

Программист С++ - G5 Entertainment AB

Программист-алгоритмист - Intetics

Продавец в салон мобильной связи Ringoo - ТОВ Гараж Мобайл Груп

Продавец-консультант - РОКФОР МАРКЕТ

Продавець-консультант - ТОВ Гараж Мобайл Груп

Прораб по бурению - ТОВ "Сибконсалтинг"

Прораб по окраски и изоляции - ТОВ "Сибконсалтинг"

Разработчик .Net - ООО «Телесенс»

Разработчик Java - ООО «Телесенс»

Разработчик Ruby - ООО «Телесенс»

Рекрутер - Zone3000

Робота для студентів на літніх канікулах - Харківський Обласний Центр Молоді

Розробник 1С (почтаковий рівень) - ТОВ “1С-Теллур”

Розробник ASP.NET - ТОВ «Стелла Сістемз»

С++ Developer - Gameloft

С++ разработчик - INBITEC

Системный администратор - NIX Solutions

Стекловар - ООО "МЕРЕФЯНСКАЯ СТЕКЛЯННАЯ КОМПАНИЯ"

Сортировщик полуфабрикатов и изделий - ООО "МЕРЕФЯНСКАЯ СТЕКЛЯННАЯ КОМПАНИЯ"

Специалист по автоматизированному управлению технологическими процессами динамики и прочности машин. - ИГ УПЕК

Специалист по электрических машин и аппаратов. - ИГ УПЕК

Специалист по колесных и гусеничных транспортных средств. - ИГ УПЕК

Специалист по метрологии и измерительной техники. - ИГ УПЕК

Специалист по оборудованию для обработки металлов давлением. - ИГ УПЕК

Специалист по проектному менеджменту - ГП «УкрНТЦ« Энергосталь »

Специалист по работе с металлорежущими станками и системами - ИГ УПЕК

Специалист по подвижного состава и специальной железнодорожной техники. - ИГ УПЕК

Специалист по системам управления и автоматики. - ИГ УПЕК

Специалист по системному анализу и управлению. - ИГ УПЕК

Специалист по технологий и оборудования литейного производства. - ИГ УПЕК

Специалист по технологиям машиностроения. - ИГ УПЕК

Специалист в области экологии - ГП «УкрНТЦ« Энергосталь »

Специалист в области химии - ГП «УкрНТЦ« Энергосталь »

Специалист информационно-договорного отдела - Сервис Центр Цифрал Харьков

Специалист по контекстной рекламе - «Promodo»

Специалист по кредитованию - АТ «Дельта Банк»

Специалист по продвижению веб-проектов в западном сегменте (SEO) - «Promodo»

Специалист по управлению рекламными кампаниями в социальных сетях - «Promodo»

Специалист по управлению рекламными кампаниями в социальных сетях - «Promodo»

Специалиста по аналоговой и цифровой схемотехнике - ВО ОВЕН

Стажер. Менеджер по сбыту - АО «ТД Ирбис»

Тестировщик - ООО «Телесенс»

Тестировщик - G5 Entertainment AB

Технолог - ТОВ ТЕХНОКОМ

Технолог - ДП «УкрНТЦ «Енергосталь»

Специалист по разработки новых видов продукци - ТОВ ТЕХНОКОМ

Энергетик (теплотехник); - ПАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Справка.

Ярмарка рабочих мест − традиционное ежегодное мероприятие, которое проводит Политех: Центр Карьеры, Студенческий Альянс совместно с Харьковским областным центром занятости. Ее цель – предоставить возможность студентам ХПИ и других вузов узнать о современных тенденциях рынка труда от ведущих работодателей Харькова и Украины, а также найти подходящую компанию для практики и старта карьеры. В свою очередь, для компаний-участниц ярмарка рабочих мест «Политех–2013» − возможность привлечь талантливых студентов, предложить подходящую вакансию или же предоставить практику с перспективой дальнейшего трудоустройства. И напоследок с актуальными вакансиями в городе можно ознакомиться на сайте Jooble.