16.05.2021 11:18

Виды инвалидных колясок

Рынок реабилитационного оборудования предлагает огромный выбор инвалидных колясок, что существенно затрудняет выбор для покупателей.

Функциональность, цена, тип - есть множество критериев, которые необходимо проанализировать перед тем как купить инвалидную коляску. Сегодня мы постараемся выяснить на какие технические характеристики необходимо обращать внимание при выборе, какими особенностями обладают различные типы колясок и где их можно купить.

Виды инвалидных колясок

Инвалидные коляски делятся на два типа, в зависимости от принципа их работы. Механические инвалидные коляски управляются пользователем с помощью силы рук. Это более доступный вариант по цене, однако требует от инвалида некоторых физических усилий. Если человек не в состоянии задействовать силу рук - тогда необходимо купить инвалидную коляску с электроприводом. Электрические коляски для инвалидов простые в управлении. Передвижение на таком средстве осуществляется за счёт пульта управления, но и стоимость электроколясок в Украине на порядок выше.

Также по типу конструкции инвалидные коляски бывают:

Кресло-коляска. Отличается хорошей манёвренностью, управление осуществляется вручную. Коляска с рычажной системой управления. Предназначена для передвижения по улице. Коляска с санитарным оснащением. Практичный вариант, позволяющий осуществлять все гигиенические процедуры не вставая с кресла. Коляска активного типа. Имеет конструкцию из облегчённых металлов, предназначена для активных пользователей, которые предпочитают постоянно оставаться в движении.

Как правильно выбрать инвалидную коляску?

Первый и самый важный критерий при выборе инвалидной коляски - тип её конструкции: механический или с электроприводом. Если пользователь сможет использовать коляску с ручным управлением - это будет гораздо более дешевый вариант, который также позволит держать верхнюю часть тела в постоянном тонусе. Механические инвалидные коляски помогают поддерживать работоспособность туловища и активно способствуют реабилитации.

Электроколяски больше подойдут людям, которые не могут самостоятельно передвигаться на коляске с ручным управлением. Управляемые джойстиком (пультом управления), они станут идеальным решением для пожилых людей или тех, кто не может самостоятельно преодолевать даже короткие расстояния.

Важные критерии при выборе механической коляски:

подбор глубины и ширины сидения;

проверка работоспособности тормозной системы;

материал, из которого изготовлена ​​коляска (более легкие модели, и те, у которых колеса меньшего размера, будут лучшим решением для людей, ведущих активный образ жизни).

При покупке инвалидной коляски с электроприводом необходимо учесть:

мощность двигателя и возможности, которые он дает пользователю;

работоспособность тормозов, освещения, способа управления и сиденья;

как будет осуществляться работа привода (рекомендуются коляски с сухими гелевыми аккумуляторами, где использование практически не требует обслуживания, а аккумулятор заряжается от шести до восьми часов).

Вне зависимости от того, какого типа модель инвалидной коляски вы планируете купить, важно помнить, что выбор реабилитационного приспособления необходимо осуществлять с учётом степени инвалидности, типа заболевания и образа жизни. Также стоит присмотреться к материалу, из которого изготовлена ​​коляска, типу колес и тормозной системы.

Где купить инвалидную коляску?

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