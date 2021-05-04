04.05.2021 09:45

Торговля запчастями в сети: как не беспокоиться о безопасности

Продавцы автомобильных запчастей, торгующие через интернет-площадки, часто предлагают своим клиентам несколько вариантов сделок. Первый и наиболее распространенный – заказ с оплатой после получения товара. Но также продавцы могут потребовать внести полную или частичную предоплату. Это удобно для продавца, но рискованно для покупателя. Что если водитель лишится своих денег?

Сетевая площадка Avto.pro предлагает решение этой проблемы. Теперь безопасность онлайн-покупок не будет вызывать вопросов, а покупатели смогут довериться продавцам.

Что предлагается водителям

Сетевые покупки позволяют водителям не тратить лишнего времени на поиск запчастей, а при разнообразии предложений еще и разумно экономить на ремонте. С годами актуальность специализированных магазинов начинает снижаться. Их потенциальные клиенты массово уходят в онлайн по ряду причин:

Не нужно ждать в очередях;

Ассортимент товаров и ценовых предложений разнообразен;

Нет зависимости от менеджеров магазинов;

Есть возможность покупки б/у товаров.

Площадка Avto.pro создала уникальный каталог запчастей https://avto.pro/catalog/, в котором представлены предложения тысяч продавцов из разных уголков страны. Запчасти могут продаваться даже рядовыми водителями. Ориентироваться в каталоге помогают продуманные системы поиска. Теперь площадка выступает гарантом сделок с предоплатой. Такую возможность предлагает функция безопасной сделки. Вот что она предусматривает:

Сохранность предоплаты, которая отправляется продавцу;

Возврат денег, если продавец отказывается выполнять заказ;

Возврат денег в случае, если на почте был выявлен дефект товара или он не соответствовал запросу покупателя.

Искать запчасти на Avto.pro можно по названию, каталожным номерам, а также параметрам вашего авто. На странице с найденными запчастями отдельные товары будут помечены символом безопасной сделки. Он означает гарантированный возврат средств в случае возникновения проблем.





Новые возможности для продавцов

Единое цифровое пространство площадки Avto.pro позволяет продавцам взаимодействовать с многочисленной, а также хорошо подготовленной аудиторией потенциальных покупателей. Работать можно как с рядовыми водителями, так и с владельцами магазинов и работниками автосервисов. Вот почему безопасная сделка выгодна продавцам:

Выставленные на продажу товары имеют хорошие позиции в поисковой выдаче;

Посетители онлайн-площадки чаще совершают покупки у продавцов, подключивших безопасную сделку;

Предоплата покрывает транспортные издержки.

Теперь продавцу не надо думать о дополнительных транспортных расходах, когда покупатель не забирает свой заказ на почте. Полученную прибыль легко вывести на личный счет через LiqPay. Колебание курса нацвалюты перестанет быть острой проблемой, так как деньги на счету Avto.pro хранятся в $.

