07.04.2021 18:05

Футболки — как, где и какую купить? Или не купить?

Футболки и простые решения сложных вопросов.

Пожалуй, придумать более универсальные элементы гардероба, чем футболки, уже не является возможным и гуру моды начинают извиваться в изобретении новых оттенков, видоизменяют фасоны и учат комбинировать их со всем, что таится в шкафу.

Сегодня достаточно сложно определить, что является трендом, а что вышвырнут из хроник стритстайла. Но, чтобы выглядеть хорошо, достаточно насмотренности — открываем несколько каталогов интернет-магазинов, пару модных изданий, заглядываем в соцсети трендхантеров и все — базовые принципы стилизации вам уже понятны.

Возвращаемся к футболкам. Ответ на вопрос “Какие сейчас в моде?” найти не так просто, даже если он будет адресован профессиональному стилисту, взамен вы услышите массу уточнений о предпочитаемом стиле, предназначении обновки в образе, обстановке и условностях дресс-кода. Мы, как повидавшие множество гардеробных комбинаций, хотим дать небольшой, но дельный совет — отпустите ситуацию. Главное, на чем стоит заострить внимание — качество изделия, а цвет, крой, длина, декор, паттерны и прочее зависит исключительно от ваших предпочтений. Если выбрать стильную модель, закрыв глаза на состав, есть большая вероятность столкнуться с одноразовой вещью, которая потеряет вид после первого использования, а реанимировать ее не представится возможным.

Инструктаж перед покупкой таков:

Оцениваем визуальную привлекательность модели;

Прицениваемся;

Ознакамливаемся с составом товара;

Сопоставляем вышеуказанные факторы;

Отвечаем на вопрос “Купить или не купить?”

Несмотря на стертые границы стилей и гендерных различий, хотим подсказать простые формулы составления луков, которые помогут решить сложную задачу со звездочкой “А что же сегодня надеть?”



Если на часах время надеть светлые чиносы и “папины кроссовки”, то яркая оверсайз-модель готова завершить такой лук.

Дресс-код — дело надоедливое и поскольку является своего рода правилом, его бесконечно хочется нарушать. Предлагаем поступить по-хитрому и вместо скучной рубашки выбрать стильное поло. Лаконично, с воротником, а в ансамбле с джемпером образ будет покрыт флером аристократичности;

Совет для дам: объемные джинсы-палаццо, приталенный кроп-топ и объемная рубашка лучше всего споются вместе.

Мы помним, что помимо брюк и джинсов вот-вот появятся на улицах городов платья, летящие юбки и укороченные шорты. Чтобы успеть зарядить свой шкаф самыми стильными, знаковыми и брендовыми моделями, советуем наведаться в онлайн-стор MD Fashion — это настоящий кладезь мировых брендов, которые гарантированно найдут отклик именно в ваших как ежедневных, так и парадных образах. Но не будем томить, советуем все увидеть своими глазами.