07.05.2021 12:54

Топ важных вещей, которые превратят ваш дом в эталон уюта

Чтобы ваша обитель выглядела максимально гармонично, совсем не обязательно вкладывать огромные деньги в ремонт. Достаточно иметь всего несколько предметов надлежащего уровня качества. Они обеспечат комфорт и уют в доме и покажут вас, как хороших хозяев.

Уютная гардеробная

Первое, что бросается в глаза, как только вы пересекаете порог квартиры. Выбирать стилистику и габариты следует, исходя из габаритов вашей прихожей. Возможно, это будет большой шкаф-купе или небольшая вешалка с открытой тумбой, выполненная в классическом стиле.

Заранее продумывайте дизайн и функциональность этой мебели, учитывая дополнительные полки и вешалки для гостей. В противном случае, вы можете оказаться в неловкой ситуации.

Санузел

Помимо того, что в этой части дома всегда должна поддерживаться идеальная чистота, выглядеть уборная также должна стильно. Не обязательно оклеивать стены дорогой плиткой или устанавливать джакузи. Лаконично подобранная по стилистике сантехника, качественные унитазы, удобные полки, которые скрывают от посторонних глаз всё лишнее и внешний вид будет идеальным!

Обеденный стол

Дом без обеденного стола просто невозможно представить. Он позволит организовать уютную семейную трапезу или разместить гостей. Красиво смотрится большой стол, который можно разместить в кухне или гостинной. Впрочем, и в случае ограниченного пространства, выход найти можно. В продаже найдутся раскладные модели с современными удобными механизмами:

раздвижные;

с выдвижными секциями;

трансформеры.

Последние могут увеличиваться в размерах в два, а то и в три раза.

Предметы декора

В этом вопросе важно соблюдать баланс. Не стоит заставлять все полки статуэтками, а стены завешивать картинами. Но о стильных изюминках в декоре стоит позаботиться. Очень интересно смотрятся эксклюзивные предметы интерьера. Поэтому, если вы хотите выделиться, обязательно приобретите себе несколько. Только следите, чтобы они гармонировали с общей стилистикой.

Дизайнерский диван

Важный атрибут мягкой мебели может превратить вашу гостиную в эталон дизайнерского искусства или испортить общее впечатление о ней. Поэтому, экономить на покупке дивана нельзя ни в коем случае. Качественный материал обивки, необычный дизайн и дизайнерские акценты подчеркнут изысканный стиль.

Правильно нужно выбирать и размер мебели. Габариты должны гармонировать с другими объектами в интерьере. Поэтому не стоит пытаться уместить большой роскошный диван в маленьком пространстве.