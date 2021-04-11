Лучшие производители морозильных камер

Морозильная камера – нужный прибор на кухне у хозяйки, который поможет сохранять пищу на долгое время. Это также полезная вещь для дачников, замораживающих овощи и фрукты, которые собрали на грядках. Повара-блогеры также нуждаются в таком дополнительном месте для хранения продуктов. Но как же выбрать качественную камеру?
Перед выбором производителя и самой модели нужно решить, какой конструкции вам нужен прибор. У каждого производителя есть своя основная направленность, поэтому лишь после определения некоторых критериев, можно выбирать изготовителя.
Если требуется заморозка большого объема продуктов, лучшим вариантом будет выбор морозильной камеры горизонтального типа, под названием морозильный ларь. Минусом данных моделей является большое пространство, которое они будут занимать.
Если упор делается на компактность, лучше приобрести морозильный шкаф, имеющий вертикальную конструкцию. Туда поместится меньший объем продуктов, однако их можно будет упорядочить в отдельные ящички, что существенно упростит поиск продуктов, и улучшит качество хранения.
Существует большое множество изготовителей морозильных камер. Самые практичные и качественные морозилки в Украине на сегодня представлены от таких производителей:
Из дорогих фирм особенно выделяют немецкую компанию Liebherr. Они имеют высокую стоимость ввиду прочности используемого материала и наличия топовых функций. К таким функциям можно отнести:
В этой же ценовой категории выделяются морозильные камеры от компании BOSCH. Производитель использует новейшие технологии. Их товары имеют систему антибактериальной защиты, самодиагностику и другое.
Среди недорогих моделей можно выбрать морозилки компаний Samsung, Zanussi, Indesit. В них включены стандартные программы: система No Frost, поддержание температурного режима.
Сделаны они из качественного прочного материала и имеют хорошие уплотнители. Более того, ремонт этих камер недорогой, а детали доступны к приобретению во всех городах Украины.
Приобретая морозилку для дома, покупатель должен ориентироваться на перспективу. Будут ли у него деньги на ремонт дорогостоящего продукта, сможет ли он отыскать детали и сервис для ремонта в случае необходимости. Выбирая морозильную камеру от вышеперечисленных компаний, можно не переживать за качество.
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