Какой унитаз лучше — подвесной или стационарный?

С проблемой выбора унитаза сталкиваются многие. Это может быть капитальный ремонт санузла, обновление сантехники, замена старой модели на новую. Актуальный рынок сантехники предлагает разнообразные качественные унитазы, и подобрать подходящий очень просто. Нужно только обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего важно выбрать, какой унитаз подойдет именно вам — подвесной или стационарный.
Особенности подвесных унитазов
Ключевая особенность подвесного унитаза — под чашей отсутствует опора, все крепления скрыты за стеной. Это максимально упрощает уборку помещения. Среди достоинств таких моделей также стоит выделить:
Но не стоит забывать и про некоторые особенности. Среди них — затрудненный доступ к коммуникациям. Не рекомендуется закладывать сплошную стену, иначе вы просто не сможете вовремя заметить и устранить протечку. Монтаж также лучше проводить при помощи квалифицированного специалиста, чтобы избежать проблем при дальнейшем использовании. Монтаж подвесных конструкций также предполагает капитальный ремонт в помещении.
Особенности стационарных моделей
Стационарные, они же напольные унитазы, пользуются особой популярностью во многом за счет доступной цены. Среди достоинств стоит также выделяются следующие моменты:
С другой стороны, напольные модели невозможно регулировать по высоте, и после монтажа они занимают больше места.
Вывод
Если вы не планируете капитальный ремонт в туалетной комнате, монтаж подвесной системы невозможен. Но за счет широкого ассортимента напольных стационарных моделей можно легко подобрать цветовую гамму, форму и формат унитаза, подходящего именно для вас.
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