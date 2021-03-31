31.03.2021 14:01

Какой унитаз лучше — подвесной или стационарный?

С проблемой выбора унитаза сталкиваются многие. Это может быть капитальный ремонт санузла, обновление сантехники, замена старой модели на новую. Актуальный рынок сантехники предлагает разнообразные качественные унитазы, и подобрать подходящий очень просто. Нужно только обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего важно выбрать, какой унитаз подойдет именно вам — подвесной или стационарный.





Особенности подвесных унитазов



Ключевая особенность подвесного унитаза — под чашей отсутствует опора, все крепления скрыты за стеной. Это максимально упрощает уборку помещения. Среди достоинств таких моделей также стоит выделить:

компактные габариты — меньшие размеры чаши актуальны для небольших помещений, они устанавливаются на 15-20 см ближе к стене и создают иллюзию открытого пространства;

надежность — конструкция даже бюджетных моделей легко выдерживает до 200 кг;

маневренность — некоторые модели за счет выдвигающихся штанг, крепящихся к инсталляции, позволяют легко регулировать унитаз по высоте;

увеличенный объем сливного бачка — навесные конструкции оснащены бачками в среднем от 5 до 10 литров и обладают двухуровневым опустошением для экономии воды при необходимости.

Но не стоит забывать и про некоторые особенности. Среди них — затрудненный доступ к коммуникациям. Не рекомендуется закладывать сплошную стену, иначе вы просто не сможете вовремя заметить и устранить протечку. Монтаж также лучше проводить при помощи квалифицированного специалиста, чтобы избежать проблем при дальнейшем использовании. Монтаж подвесных конструкций также предполагает капитальный ремонт в помещении.

Особенности стационарных моделей

Стационарные, они же напольные унитазы, пользуются особой популярностью во многом за счет доступной цены. Среди достоинств стоит также выделяются следующие моменты:

простой монтаж — легко устанавливаются в любых санузлах, даже при условии тонких межкомнатных перегородок;

комфорт обслуживания — на виду все инженерные коммуникации, что позволяет оперативно обнаружить протечку;

разнообразие выбора — вы легко сможете установить модель вне зависимости от условий подвода канализации.

С другой стороны, напольные модели невозможно регулировать по высоте, и после монтажа они занимают больше места.

Вывод

Если вы не планируете капитальный ремонт в туалетной комнате, монтаж подвесной системы невозможен. Но за счет широкого ассортимента напольных стационарных моделей можно легко подобрать цветовую гамму, форму и формат унитаза, подходящего именно для вас.