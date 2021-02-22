22.02.2021 12:33

5 мест, где можно взять деньги в долг за час

Коронакризис показал, что финансовое положение каждого из нас в любой момент может измениться в худшую сторону. Никто не застрахован от ситуации, когда нужно взять деньги в долг на карту, причем сделать это как можно скорее.

Если родственники или знакомые не могут оказать финансовую помощь, есть как минимум пять способов получить деньги за час.

Способ №1. Заработать

Прежде чем взять в долг деньги, попробуйте выполнить несложные поручения за вознаграждение. Зарегистрируйтесь на сайте Kabanchik.ua и ищите заказы, которые можете выполнить: выгулять собаку, провести мелкий ремонт, сделать доставку. Чтобы ускорить процесс, предложите свои услуги.

Сложность в том, что на Kabanchik.ua и подобных сайтах нужно пройти верификацию с паспортом и потратить время на поиски подходящего заказа. Конкуренция высокая, поэтому заработать за час нужную сумму вряд ли получится.

Как вариант, пройдитесь по соседям, возможно кому-то нужна помощь. Загляните на стоянки возле дома и предложите автовладельцам услуги по мойке и уборке. Будьте готовы к отказам и рассчитывайте, что реальный доход может оказаться меньше ожидаемого.

Способ №2. Продать ненужное

Нужны срочно деньги в долг на карту? Поищите у себя дома что-то ненужное и продайте. Сделать это можно онлайн на OLX, Шафе, Клубке, Клумбе.

Будем откровенны: сразу продать товар вряд ли получится, а размещение объявлений требуют времени, денег и сил. Также не исключено, что в процессе поиска реальных клиентов вы не раз нарветесь на мошенников, которые активно орудуют на этих площадках. Стоит ли тратить на это время и силы? Решайте сами.

Способ №3. Обратиться в банк

Взять денег в долг можно в банке. Но не факт, что вам их дадут: в связи с коронакризисом банки активно урезают кредитные лимиты.

Велика вероятность потратить время на подготовку документов, простоять в очереди и получить отказ. К этому нужно быть готовым заранее.

Способ №4. Пойти в ломбард

Занять денег в долг можно в ломбарде с залогом или без. Без залога одолжат символическую сумму, а вот под обеспечение ювелиркой или техникой можно получить гораздо больше.

За технику старше года дадут до 30% от ее стоимости, за золотые и серебряные украшения — до 40%. Чтобы получить на руки 3000 грн, придется заложить 4-5 грамм золота или смартфон, рыночная стоимость которого составляет 7-8 тыс. грн минимум.

Способ №5. Взять онлайн-кредит

Микрокредитование — оптимальный выход из сложной ситуации. Конечно, если занимать в пределах своих реальных возможностей.

Взять кредит в https://mycredit.ua/ онлайн на карту не только просто, но и выгодно: первый раз дают до 6000 грн под 0,01%. Постоянные клиенты получают различные бонусы, акционные предложения, программы лояльности. В отличие от банков, в MyCredit деньги получить проще. Да и займет это от 30 до 60 минут.

Что в итоге?

Если срочно нужны деньги, выбирайте оптимальный способ или «‎стучите во все двери»‎:

Попробуйте заработать, продавая вещи и выполняя мелкие поручения. Конечно, если на это есть время.

Можно обратиться в банк или ломбард, но такой поход может не принести желаемых результатов.

Оформляя микрокредит, не берите больше, чем можете вернуть, и выбирайте надежных кредиторов. Иначе рискуете попасть в просрочку, платить штрафы и общаться с коллекторами.

В каждом способе есть свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать. Но если деньги нужны здесь и сейчас, сразу обращайтесь в онлайн-сервис MyCredit, где легко получить займ без обмана, лишних вопросов и скрытых переплат.