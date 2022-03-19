19.03.2022 13:10

Как установить кондиционер и не испортить фасад?

В Украине все чаще поднимается вопрос о введении штрафов за неправильно установленный внешний блок кондиционера. Конденсат не должен капать вниз на проходящих людей. К тому же, внешние блоки кондиционеров, установленные хаотично, портят облик городов. Это особенно актуально, когда речь заходит об исторических зданиях. И если можно кондиционер тут подобрать всего за несколько минут, то его грамотная установка потребует немного больших временных затрат.

Подбираем другой тип кондиционера

Помимо наиболее распространенной разновидности кондиционеров, которые состоят из двух частей, внешнего блока и внутреннего, существуют также другие модели. Чтобы избежать неудобств с монтажом настенного блока, вы можете обратить внимание на такие типы устройств:

моноблоки;

мобильные.

Монолиты монтируются непосредственно в оконный проем.

В Украине они не получили большого распространения в связи с отсутствием строгих законодательных ограничений на монтаж, а в Европе и США их можно увидеть во многих окнах. Иногда такая разновидность в нашей стране встречается в окнах административных зданий, но это уже устаревшие модели.

Моноблоки, как правило, доступнее и их монтаж не требует приглашения специалиста. В то же время, если у вас стеклопакет, то придется менять окно.

Мобильные напольные кондиционеры получают воздух по трубке, которую можно вывести в приоткрытое окно. Их легко перемещать в разные комнаты при необходимости. Также вы сможете оставить такой кондиционер в одном месте, сделав в раме специальное отверстие для вывода трубки.

Установка внешнего блока на балконе

Такой вариант подходит только тем, у кого присутствует балкон. Оптимально, если он не застеклен. Вы сможете разместить внешний блок в нижней части стены, под окном. В таком случае блок будет прикрыт ограждением и не виден с улицы. Такой вариант облегчает, и обслуживание устройства и позволяет собирать конденсат в отдельный резервуар.

Если же балкон застеклен, то придется либо держать створки открытыми, либо делать вентиляцию.

Установка на крыше дома

Этот способ хорошо подходит жителям последних этажей или невысоких домов в 2-3 этажа. Нужно учесть, что подходит не любая крыша, а только плоская. К тому же, вам, вероятно, потребуется согласовать монтаж с управляющей компанией.

Замаскируйте внешний блок

Для этого используется несколько способов. Первый подразумевает простую покраску в цвет фасада здания. Проще всего это сделать используя аэрозольный баллончик. Главное правильно подобрать цвет и тип краски. Она должна быть устойчивой к внешним факторам.

Второй способ маскировки — монтаж в специальном декоративном коробе или с использованием декоративной панели. Она подбирается с учетом экстерьера здания. Как правило изготавливается из металла, реже используется пластик.