15.02.2021 17:56
Brille – надежный помощник в выборе освещения
Премиальный светильники, «умные» осветительные приборы или недорогие люстры Brille
– все это вы найдете на просторах нашего интернет-магазина. При этом гарантировано останетесь довольны качеством приобретенного товара и уровнем обслуживания как в онлайн, так и в офлайн-режиме.
Наша экспертиза
Brille – одна из наиболее авторитетных и известных брендов на украинском рынке. Мы начали свою работу в 1996-ом и потратили годы на улучшение сервиса, расширение ассортимента и укрепление собственной репутации в Украине и за рубежом.
Наш ассортимент
Широчайший ассортимент сертифицированной качественной продукции известных мировых брендов – наша главная гордость. Клиент с любыми эстетическими и практическими предпочтениями, финансовыми возможностями, сможет выбрать у нас именно то, что нужно для освещения квартиры, дома, сада, офиса, ресторана или гостиницы. Интернет-магазин Брилле
предлагает:
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люстры (современные, классические, «умные») и комплектующие к ним;
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бра для гостиных, спален, ванных комнат, декоративные бра и подсветки для картин;
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настольные светильники (прикроватные, детские, ученические);
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торшеры и комплектующие к ним;
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потолочные светильники (в том числе управляемые пультом, светодиоидные) для жилых помещений и общественных учреждений;
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офисные осветительные приборы;
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LED-ленты и светильники;
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уличные фонари, светильники, комплектующие к ним и датчики движения;
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трековые и точечные светильники;
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светодиодные лампочки Brille, классические лампы Эдисона, кольцевые, галогенные, энергосберегающие лампы, комплекты лампочек и трансформаторы.
Наша офлайн-сеть
Несмотря на то, что популярность интернет-покупок растет, мы понимаем, как важно при оформлении дома или офиса выбрать осветительный прибор, внимательно рассмотрев его вживую. Поэтому на протяжении многих лет мы вкладывали свой труд и финансовые инвестиции в расширение розничной сети. На сегодняшний день она включает 25 полноценных магазинов в крупнейших городах страны:
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Киеве;
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Харькове;
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Днепре;
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Полтаве;
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Львове;
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Запорожье;
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Ирпене;
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Одессе.
В наших фирменных магазинах вас встретит наш приветливый, а главное – квалифицированный персонал. Консультанты представят ассортимент, расскажут о преимуществах, недостатках конкретных осветительных приборов. Качество сервиса – один из ключевых наших приоритетов, и мы гарантируем, что при посещении нашего офлайн-магазина вы останетесь довольны не только покупкой, но и обслуживанием.