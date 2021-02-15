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15.02.2021  17:56   

Brille – надежный помощник в выборе освещения

 
Премиальный светильники, «умные» осветительные приборы или недорогие люстры Brille – все это вы найдете на просторах нашего интернет-магазина. При этом гарантировано останетесь довольны качеством приобретенного товара и уровнем обслуживания как в онлайн, так и в офлайн-режиме. 

Наша экспертиза

Brille – одна из наиболее авторитетных и известных брендов на украинском рынке. Мы начали свою работу в 1996-ом и потратили годы на улучшение сервиса, расширение ассортимента и укрепление собственной репутации в Украине и за рубежом.  

Наш ассортимент

Широчайший ассортимент сертифицированной качественной продукции известных мировых брендов – наша главная гордость. Клиент с любыми эстетическими и практическими предпочтениями, финансовыми возможностями, сможет выбрать у нас именно то, что нужно для освещения квартиры, дома, сада, офиса, ресторана или гостиницы. Интернет-магазин Брилле предлагает:
  • люстры (современные, классические, «умные») и комплектующие к ним;
  • бра для гостиных, спален, ванных комнат, декоративные бра и подсветки для картин;
  • настольные светильники (прикроватные, детские, ученические);
  • торшеры и комплектующие к ним;
  • потолочные светильники (в том числе управляемые пультом, светодиоидные) для жилых помещений и общественных учреждений;
  • офисные осветительные приборы;
  • LED-ленты и светильники;
  • уличные фонари, светильники, комплектующие к ним и датчики движения;
  • трековые и точечные светильники;
  • светодиодные лампочки Brille, классические лампы Эдисона, кольцевые, галогенные, энергосберегающие лампы, комплекты лампочек и трансформаторы. 

Наша офлайн-сеть

Несмотря на то, что популярность интернет-покупок растет, мы понимаем, как важно при оформлении дома или офиса выбрать осветительный прибор, внимательно рассмотрев его вживую. Поэтому на протяжении многих лет мы вкладывали свой труд и финансовые инвестиции в расширение розничной сети. На сегодняшний день она включает 25 полноценных магазинов в крупнейших городах страны:
  • Киеве;
  • Харькове; 
  • Днепре;
  • Полтаве; 
  • Львове;
  • Запорожье;
  • Ирпене; 
  • Одессе. 
В наших фирменных магазинах вас встретит наш приветливый, а главное – квалифицированный персонал. Консультанты представят ассортимент, расскажут о преимуществах, недостатках конкретных осветительных приборов. Качество сервиса – один из ключевых наших приоритетов, и мы гарантируем, что при посещении нашего офлайн-магазина вы останетесь довольны не только покупкой, но и обслуживанием.  
 
 
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