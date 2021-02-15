15.02.2021 17:56

Brille – надежный помощник в выборе освещения

Премиальный светильники, «умные» осветительные приборы или недорогие люстры Brille – все это вы найдете на просторах нашего интернет-магазина. При этом гарантировано останетесь довольны качеством приобретенного товара и уровнем обслуживания как в онлайн, так и в офлайн-режиме.

Наша экспертиза

Brille – одна из наиболее авторитетных и известных брендов на украинском рынке. Мы начали свою работу в 1996-ом и потратили годы на улучшение сервиса, расширение ассортимента и укрепление собственной репутации в Украине и за рубежом.

Наш ассортимент

Широчайший ассортимент сертифицированной качественной продукции известных мировых брендов – наша главная гордость. Клиент с любыми эстетическими и практическими предпочтениями, финансовыми возможностями, сможет выбрать у нас именно то, что нужно для освещения квартиры, дома, сада, офиса, ресторана или гостиницы. Интернет-магазин Брилле предлагает:

люстры (современные, классические, «умные») и комплектующие к ним;

бра для гостиных, спален, ванных комнат, декоративные бра и подсветки для картин;

настольные светильники (прикроватные, детские, ученические);

торшеры и комплектующие к ним;

потолочные светильники (в том числе управляемые пультом, светодиоидные) для жилых помещений и общественных учреждений;

офисные осветительные приборы;

LED-ленты и светильники;

уличные фонари, светильники, комплектующие к ним и датчики движения;

трековые и точечные светильники;

светодиодные лампочки Brille, классические лампы Эдисона, кольцевые, галогенные, энергосберегающие лампы, комплекты лампочек и трансформаторы.

Наша офлайн-сеть

Несмотря на то, что популярность интернет-покупок растет, мы понимаем, как важно при оформлении дома или офиса выбрать осветительный прибор, внимательно рассмотрев его вживую. Поэтому на протяжении многих лет мы вкладывали свой труд и финансовые инвестиции в расширение розничной сети. На сегодняшний день она включает 25 полноценных магазинов в крупнейших городах страны:

Киеве;

Харькове;

Днепре;

Полтаве;

Львове;

Запорожье;

Ирпене;

Одессе.

В наших фирменных магазинах вас встретит наш приветливый, а главное – квалифицированный персонал. Консультанты представят ассортимент, расскажут о преимуществах, недостатках конкретных осветительных приборов. Качество сервиса – один из ключевых наших приоритетов, и мы гарантируем, что при посещении нашего офлайн-магазина вы останетесь довольны не только покупкой, но и обслуживанием.