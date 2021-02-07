07.02.2021 08:48

Биоревитализация: суть процедуры, ее преимущества и недостатки

Морщины, потеря упругости кожи, изменение овала лица, - эти и другие возрастные проблемы успешно решает процедура биоревитаизации кожи. На сегодняшний день благодаря своей эффективности и относительной безболезненности она является одной из самых популярных в современной косметологии.

Как проходит процедура биоревитализации кожи лица?

Суть процедуры заключается в многочисленных инъекциях препаратов, основанных на гиалуроновой кислоте в поверхностные и глубинные слои кожи. Для того, чтобы сделать биоревитализацию лица, не нужна дополнительная подготовка: клиентка приходит на прием, удобно располагается в кресле и мастер, после тщательно дезинфекции кожи, приступает к введению препарата в область лица, шеи и зоны декольте. Стоит отметить, что процесс этот практически безболезненный, ведь перед инъекциями мастер обычно использует анестетик.

После введение препарата активизируются регенеративные процессы в глубинных слоях дермы, запускается процесс выработки коллагена и эластина. В результате кожа быстро увлажняется, утолщается, мелкие и глубокие морщинки разглаживаются. Лицо выглядит моложе и здоровее.

Стоит отметить, что препараты, применяемые при биоревитализации, со временем рассасываются и выводятся из организма естественным образом. Потому косметологи рекомендуют проводить процедуру регулярно, раз в 3-4 недели. После 5-10 сеансов, когда эффект биоревитализации закрепится, делать ее можно будет раз в 4-6 месяцев.

Преимущества процедуры

Неспроста биоревитализация так популярна во всем мире.. Ключевые преимущества этой процедуры:

высокая эффективность – эффект омоложения заметен уже после первого сеанса;

отсутствие необходимости в длительной подготовке к процедуре и восстановлению после нее (с пластической хирургией дело обстоит совсем иначе);

возможность проведения процедуры в любом возрасте, для кожи в практически любом состоянии;

использование в ходе процедуры химических веществ, близких по составу к природным, содержащимся в организме. Как следствие – отсутствие побочных эффектов и редкость аллергических реакций;

экономичность – курс процедур доступен практически каждой женщине (в отличие от все той же пластической хирургии).

Недостатки процедуры

Прежде, чем записаться на курс биоревитализации в ближайший салон красоты, важно понять, какие недостатки есть у процедуры, чтобы принять взвешенное решение и не сталкиваться с неприятными последствиями.

Первый и, пожалуй, самый серьезный вопрос, связанный с биоревитализацией – выбор мастера. Доверять свою кожу можно только высококлассному профессионалу, найти которого не всегда просто. Человек без соответствующей медицинской подготовки в ходе процедуры может занести в кожу инфекцию или повредить нервные окончания. Кроме того, не имея глубинных познаний в области химии, трудно выбрать препарат для процедуры самостоятельно – тут вам тоже придется положиться на специалиста. И важно, чтобы он не подвел, ведь некачественный состав может спровоцировать аллергическую реакцию или банально не принести желаемого эффекта.

Второй недостаток биоревитализации – эффект привыкания. Кожа, привыкшая получать гиалуроновую кислоту извне, «отучается» вырабатывать ее самостоятельно, и на возобновление нормальных обменных процессов после прекращения процедур потребуется время. Еще важнее привыкание психологическое – оценив эффект биоревитализации однажды, вы вряд ли захотите отказываться от «уколов красоты» в дальнейшем.

И, наконец, последнее – противопоказания. К ним относятся:

острые лихорадочные заболевания;

склонность кожи к образованию рубцов;

многочисленные родинки и пигментные пятна;

любые новообразования кожи – в том числе злокачественные;

любые хронические болезни на этапе обострения;

беременность и лактационный период.

Беря во внимание все достоинства, противопоказания и недостатки процедуры, вы можете принять взвешенное решение о том, нужна ли она именно вам. В случае положительного ответа – наши квалифицированные мастера всегда готовы предоставить вам качественную услугу, используя проверенные, сертифицированные составы с гиалуроновой кислотой.