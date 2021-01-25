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25.01.2021  17:58   

Мебель для дома в «АШАН»

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Мебель для дома обходится достаточно дорого. Следовательно, прежде чем покупать гарнитур либо те или иные предметы интерьера, первым делом необходимо определиться с респектабельными производителем и продавцом.

Сертифицированная продукция известных брендов

Сертифицированную мебель известных брендов вы можете заказать в интернет-магазине «auchan.ua», перейдя по ссылке https://auchan.ua/mebel-dlja-doma/. Нужные вам вещи оперативно доставят в удобное отделение «Новой Почты». А если предварительно оплатите заказ банковской картой, то курьерская служба привезет его по указанному вами адресу.

Топ-5 советов, как правильно организовать пространство

Чтобы квартира не превращалась в склад и в ней оставалось как можно больше свободного места:

  1. Откажитесь от старых громоздких шкафов. Приобретите вместительные модульные наборы. Отличным вариантом также будут шкафы-купе. Помимо прочего, последние удобны и тем, что не требуют наличия свободного пространства для открытия дверей.
  2. Не забывайте о существовании полочек, мобильных или стационарных этажерок. Такая мебель занимает минимум пространства, а поместить на нее можно множество вещей. Те же полочки — не только место для хранения книг, журналов и пр. С помощью стеллажей можно и украсить интерьер, если вы расставите на них, например, подаренные либо привезенные сувениры.
  3. Ищите дополнительные места для хранения вещей в, казалось бы, не предназначенной для этого мебели. Для этого выбирайте кровать с выдвижными ящиками, пуф с откидывающимся верхом и пустым пространством внутри, банкетку с полочкой для обуви.
  4. Не игнорируйте небольшие предметы интерьера. Например, прикроватные тумбочки могут вместить немало нужных вещей.
  5. Четко определите, что и где будет храниться. Время от времени проводите ревизию, избавляйтесь от старых неиспользуемых вещей и в квартире всегда будет достаточно свободного места.

 

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Меблируем кухню

Обстановка этого помещения зависит от того, сколько времени вы там проводите. Если ваше пребывание на кухне ограничивается утренним кофе и вечерним перекусом, то можно обойтись тумбой, навесным шкафчиком, столом и набором стульев (табуретов) для гостей.

Большой семье минималистичный интерьер не подойдет. В данном случае придется оборудовать кухню несколькими рабочими поверхностями и встроенной техникой.

Если семья большая, а помещение для приготовления еды малогабаритное, подумайте об организации зоны столовой в гостиной. Уберите из кухни обеденный стол и табуретки, и в освободившемся пространстве будет намного удобнее работать.

Особенности обстановки детской комнаты

Дети растут быстро, доходы же у всех семей разные. Реально оцените свои возможности: сможете ли вы малышу, который через несколько лет станет школьником, купить новую мебель? Если нет, то сразу поставьте в детской вместительный шкаф, оснастите помещение полочками/этажерками, где ребенок вначале будет выставлять коллекции машинок и поделок, а потом тетрадки, учебную литературу.

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Для занятий младшему члену семьи нужен стол. Присмотритесь к трансформерам, которые предлагают многие производители. Когда понадобится, такой стол можно будет превратить в парту.

 
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