25.01.2021 17:58

Мебель для дома в «АШАН»

Мебель для дома обходится достаточно дорого. Следовательно, прежде чем покупать гарнитур либо те или иные предметы интерьера, первым делом необходимо определиться с респектабельными производителем и продавцом.

Сертифицированная продукция известных брендов

Сертифицированную мебель известных брендов вы можете заказать в интернет-магазине «auchan.ua», перейдя по ссылке https://auchan.ua/mebel-dlja-doma/. Нужные вам вещи оперативно доставят в удобное отделение «Новой Почты». А если предварительно оплатите заказ банковской картой, то курьерская служба привезет его по указанному вами адресу.

Топ-5 советов, как правильно организовать пространство

Чтобы квартира не превращалась в склад и в ней оставалось как можно больше свободного места:

Откажитесь от старых громоздких шкафов. Приобретите вместительные модульные наборы. Отличным вариантом также будут шкафы-купе. Помимо прочего, последние удобны и тем, что не требуют наличия свободного пространства для открытия дверей. Не забывайте о существовании полочек, мобильных или стационарных этажерок. Такая мебель занимает минимум пространства, а поместить на нее можно множество вещей. Те же полочки — не только место для хранения книг, журналов и пр. С помощью стеллажей можно и украсить интерьер, если вы расставите на них, например, подаренные либо привезенные сувениры. Ищите дополнительные места для хранения вещей в, казалось бы, не предназначенной для этого мебели. Для этого выбирайте кровать с выдвижными ящиками, пуф с откидывающимся верхом и пустым пространством внутри, банкетку с полочкой для обуви. Не игнорируйте небольшие предметы интерьера. Например, прикроватные тумбочки могут вместить немало нужных вещей. Четко определите, что и где будет храниться. Время от времени проводите ревизию, избавляйтесь от старых неиспользуемых вещей и в квартире всегда будет достаточно свободного места.

Меблируем кухню

Обстановка этого помещения зависит от того, сколько времени вы там проводите. Если ваше пребывание на кухне ограничивается утренним кофе и вечерним перекусом, то можно обойтись тумбой, навесным шкафчиком, столом и набором стульев (табуретов) для гостей.

Большой семье минималистичный интерьер не подойдет. В данном случае придется оборудовать кухню несколькими рабочими поверхностями и встроенной техникой.

Если семья большая, а помещение для приготовления еды малогабаритное, подумайте об организации зоны столовой в гостиной. Уберите из кухни обеденный стол и табуретки, и в освободившемся пространстве будет намного удобнее работать.

Особенности обстановки детской комнаты

Дети растут быстро, доходы же у всех семей разные. Реально оцените свои возможности: сможете ли вы малышу, который через несколько лет станет школьником, купить новую мебель? Если нет, то сразу поставьте в детской вместительный шкаф, оснастите помещение полочками/этажерками, где ребенок вначале будет выставлять коллекции машинок и поделок, а потом тетрадки, учебную литературу.

Для занятий младшему члену семьи нужен стол. Присмотритесь к трансформерам, которые предлагают многие производители. Когда понадобится, такой стол можно будет превратить в парту.