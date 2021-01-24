24.01.2021 14:02

Рейтинг защитных стекол для телефона-2020

В этой статье мы, совместно с консультантами интернет-магазина Киевстар, рассмотрим топовые модели стекол для смартфонов, которые опробовали украинские покупатели и высоко оценили.

Belkin

Продукция бренда Belkin полюбилась многим. Главный ее плюс – идеальное сочетание цены и качества.

В то время как аксессуары для телефона можно найти практически в любом магазине. Итак, рассмотрим, чем хороши стекла этого производителя.

Для изготовления используется японская технология TrueClear. За счет нее стекло становится максимально прозрачным и не искажает цветопередачу.Твердость материала составляет 9Н, то есть полный “иммунитет” к царапинам и трещинам. За счет олеофобного покрытия экран меньше загрязняется, а изображение и цветопередача не искажаются.

сколько стоит защитное стекло для телефона от Belkin, спросите вы? Цена колеблется от 300 гривен в зависимости от модели телефона и самого аксессуара. Удивили?

Optima

Еще один популярный производитель. Его продукция практически идентична Belkin. Даже по стоимости они мало чем отличаются. Единственное, что товары Optima не такие частые гости на украинском рынке, но найти их все же возможно во многих специализированных магазинов техники.

Твердость 9Н, а ширина 0.33 миллиметра. В сочетании с олеофобным покрытием вы получаете идеальный аксессуар для вашего смартфона.

Производитель предлагает стекла 2.5 и 3D с идеально закругленными краями, защищающими боковые грани.

BeCover

Это недорогой украинский бренд, который выпускает различные аксессуары для смартфонов, включая и защитные стекла. Для изготовления стекол используются материалы премиум-класса. На рынок выпущены модели 3D. За счет плавного изгиба, аксессуар максимально плотно прилегает к поверхности дисплея, надежно защищая его по бокам, а именно там самые уязвимые места при падении на бок.

Стекла имеют аналогичные технические свойства, как и предыдущие два варианта. То есть, выбирать нужно, в первую очередь, ориентируясь на цену конкретной модели и на наличие в магазине.