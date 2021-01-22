22.01.2021 15:32

5 причин купить детское автокресло

Детское автокресло — это простой и доступный способ обеспечить безопасность ребенка во время поездок на автомобиле. С недавних пор данная мера предосторожности стала обязательной для детей до 12 лет, и на то есть несколько причин.

Зачем нужно автокресло?

Статистика дорожно-транспортных происшествий напоминает, что при нахождении в автокресле дети травмируются в три раза реже. Эта простая конструкция помогает сохранить жизнь и избежать серьезных травм, поэтому для всех родителей важно купить автокресло , которое соответствует возрасту и весу ребенка. Для покупки есть несколько важных причин:

юный пассажир зафиксирован и не мешает водителю;

кресло удерживает ребенка на месте и не дает упасть при резком торможении;

снижается риск травм и смертельных исходов;

кресло защищает голову от ударов;

конструкция обеспечивает малышам комфорт во время поездки.

Кресло позволяет сократить риск травмы на 70%. Речь идет не только об авариях, но и о повседневных ситуациях, в которых автомобиль резко тормозит. Такое торможение может стать фатальным для младенца и травмировать ребенка любого возраста. Автокресло оснащено пятиточечными ремнями безопасности, которые при ударе распределяют нагрузку, тем самым оберегая от переломов.

Часть нагрузки берет на себя корпус кресла. Детские автокресла также оснащены боковой защитой и подголовником. Мягкий подголовник защищает от черепно-мозговых травм, а боковые спинки помогают удержать ребенка на месте. При боковом ударе они также принимают на себя часть энергии и снижают нагрузку на детский организм. В то же время это служит защитой и для сидящих рядом людей.

Как выбрать детское автокресло?

При выборе кресла важно учесть три критерия:

возраст;

рост;

вес.

Для детей до 6 месяцев используются специальные люльки, которые фиксируются на переднем сидении. Как правило, малыш повернут спиной к движению, чтобы избежать кивка при резком торможении.

Детям до 15 месяцев стоит приобрести кресло группы 0+, рассчитанное на рост до 83 см и вес до 13 кг. Такие модели оснащены трех- или пятиточечными ремнями безопасности, мягким подголовником. Группы кресел 1 и 2 выглядят подобно, но первая рассчитана на вес до 18 кг, а вторая — до 22 кг. Для более взрослых детей весом от 22 до 36 кг могут использоваться бустеры. Это конструкция с ремнями безопасности, но без боковой защиты. Мягкое сиденье и ремни фиксируют ребенка на месте. Обычные ремни безопасности не справятся с данной задачей, поскольку рассчитаны только на взрослого человека.

Надежное автокресло — это гарантия того, что ваша поездка на автомобиле с ребенком будет комфортной и безопасной.