20.01.2021 19:10

Кресла в Харькове: как выбрать и где купить

Купить кресла в Харькове несложно – строительные гипермаркеты, мебельные магазины и небольшие мастерские предлагают вниманию покупателя сотни вариантов на любой вкус и кошелек. Куда сложнее выбрать подходящую мебель, с идеальным сочетанием цены и качества, соответствующую вашим нуждам.

Как выбрать кресло?

Прежде всего важно определиться с назначением мебели. Зачем нужно кресло – для работы, отдыха или приема гостей? Определившись с видом, можно рассмотреть ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке кресла.

Офисные кресла

В своем кресле среднестатистический офисный сотрудник проводит около 8 часов ежедневно, люди, занимающие руководящие должности – и того больше. Потому так важно, чтобы офисная мебель была действительно качественной. Чтобы и самочувствие, и продуктивность команды оставались на высоте, при выборе кресел стоит обратить внимание на:

Спинку. Она должна быть анатомической формы, в идеале – с подголовником и валиком под поясничным прогибом. Такая форма спинки позволит избежать болей в позвоночнике после долгого сидения;

Сиденье. Его высота и глубина посадки должны регулироваться – это позволяет человеку настроить кресло «под себя», чтобы занять максимально комфортное положение;

Подлокотники. Их высота также должна регулироваться, а угол сгиба локтя должен быть равен 90 градусам. В противном случае подлокотники будут доставлять массу неудобств;

Наполнитель обшивки. Кресла с синтепоновым наполнителем наиболее бюджетны, но недолговечны. Кресла с упругим и износостойким наполнителем пенополиуретаном – идеальный вариант для тех, кто готов заплатить больше за высокое качество.

Игровые кресла

Главная задача игрового кресла – обеспечить максимальный комфорт пользователю, чтобы он мог получить максимум удовольствия от игры. Чтобы не ошибиться с покупкой, стоит обратить внимание на:

Эргономичность кресла. Спинка должна иметь анатомическую форму, подголовник и подлокотники должны регулироваться, а сиденье должно быть мягким – именно такая комбинация позволит телу занять максимально расслабленное положение;

Материалы изготовления. Кресло из низкопробного кожзама и дешевого пластика уже через несколько месяцев начнет скрипеть и потеряет первоначальный внешний вид. Лучше сделать выбор в пользу геймерского кресла с прочной металлической рамой, качественной тканевой обшивкой (или обшивкой из натуральной износостойкой кожи, если позволяют финансы) и долговечным пенным наполнителем;

Дополнительные опции. Здесь все зависит от ожиданий покупателя – на рынке достаточно моделей со встроенной акустикой, удобными подставками для мышки и клавиатуры, и даже со встроенной функцией вибромассажа. Главное – заранее определиться со списком действительно необходимых опций.

Кресла для кафе, баров и ресторанов

В кафе, бары и рестораны люди идут за комфортом и эстетикой – естественно, что этими характеристиками должна в полной мере обладать мебель для заведений общепита. Но на что еще стоит обратить внимание?

Долговечность. Мебель в общественных учреждениях используется более интенсивно и менее бережно, чем домашняя, потому износостойкость должна стать приоритетом при выборе кресел;

Простота в уходе. Кресла для баров и кафе должны легко поддаваться чистке, не теряя после нее первоначального внешнего вида.

Кресла для дома

Выбирая домашнюю мебель, главное – определиться с нужным видом конструкции. Кресло может быть классическим, раскладным, бескаркасным, оснащенным подъемным механизмом или качалкой. Но вне зависимости от конструктива, для домашнего кресла важны:

Обивка. Микрофибра и флок просты в уходе, натуральная кожа, качественный дерматин и велюр могут доставить определенные неудобства при эксплуатации, зато придадут помещению презентабельности. Если в доме есть животные, стоит обратить внимание на материалы, устойчивые к механическим повреждениям;

Наполнитель обивки. Кресла с поролоновым наполнителем «проживут» дольше синтепоновых;

Размер. Важно учесть габариты членов семьи – кресло не должно быть слишком узким, но и в слишком широким тоже – положить руки на подлокотники будет неудобно.

Где купить кресла в Харькове?

Выбирая мебель любого типа в Первой столице, можете довериться AMF – компании, с более чем 20-летним опытом работы на рынке и собственной дистрибьюторской сетью в 36 странах мира. AMF – компания с собственным производством полного цикла; 1500 сотрудников фирмы отвечают за качество продукции на всех этапах ее изготовления – от производства сырья до финальной сборки.