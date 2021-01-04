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04.01.2021  14:10   

3 лучших ПК-игры 2020 года: рейтинг

 
Пандемия коронавируса создала массу проблем для многих индустрий, в числе которых оказалась и игровая. Но немало достойных релизов все же состоялось. 
 
Мы расскажем о трех лучших играх, вышедших в 2020 году.
 

Cyberpunk 2077

Самый громкий и долгожданный релиз этого года. Игра получила большой открытый мир с массой интересных персонажей и миссий.
Атмосфера киберпанка выдержана на достойном уровне, а сюжет и диалоги здорово погружают в историю.
 
Испытать максимальные ощущения поможет мощный ноутбук MSI в Украине его можно приобрести в популярных сетях супермаркетов электроники.
 

Watch Dogs Legion

Еще одна игра, ради которой можно купить ноутбук игровой. Выбирая модель по ссылке https://eldorado.ua/notebooks/c1039096/176=63229/, обратите внимание на видеокарту. Консультанты гипермаркета электроники Eldorado отмечают: для комфортной игры подойдет GeForce GTX 1060 и выше.
 
После успеха первых двух частей Ubisoft пошли дальше и предложили играть не просто за хакера, а за отряд anonymous-революционеров, куда можно завербовать практически любого жителя города, каждый из которых имеет свои черты характера и жизненную историю. 
 
Разнообразили и геймплей, но он по-прежнему завязан на различных техниках взлома.
 

Baldur’s Gate 3

150 Гб на жестком диске. Именно столько понадобится, чтобы установить игру, которая стала самым громким релизом среди РПГ 2020 года.
 
И хоть пока она находится в раннем доступе, очевидно, что новое творение Larian Studios станет хитом ближайших лет. Особенно среди любителей настольной игры Dungeons & Dragons, поскольку Baldur's Gate 3 доподлинно воссоздает ее геймплей. 
Кроме того, эта РПГ обладает развернутым сюжетом, который влюбит в себя всех почитателей фэнтези.
 
Каждая из перечисленных игр удалась и снискала славу среди любителей жанра. 
 
Кроме них вышли Marvels Avengers, Doom: Eternal, Godfall, Resident Evil 3, Assassin’s Creed Valhalla, благодаря которым 2020 год в игровой индустрии можно назвать успешным.
 
 
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