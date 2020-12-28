Малогабаритные квартиры-студии стали образцом функциональной и бюджетной недвижимости. Смарт-квартира отличается от обычной небольшой площадью, но при этом имеет оптимально продуманную планировку для комфортного проживания. Это отдельный вид недвижимости, главной идеей которой является использование пространства с учетом обеспечения всех потребностей современного человека.
Впервые такая недвижимость появилась в Соединенных Штатах Америки, как популярное решение в области строительства жилья. В переводе smart означает «умная». Используемые современные технологии в помещениях такого типа обеспечивают удобные условия проживания для каждого члена семьи. Потребители по достоинству оценили современный вариант недвижимости, поэтому немало застройщиков предлагают этот вид планировки.
Жилье площадью от 18 до 35 квадратных метров не имеет коридоров. Его пространство ограничено одной комнатой, в отличие от полнометражных квартир, имеющих отдельную кухню и коридор.
Минимизация площади, разделение на отдельные секторы, встроенная техника и мебель позволяют функционально использовать каждый квадратный метр. Основные преимущества смарт-квартиры:
Smart жилье располагается в новых районах с расширенной инфраструктурой, преимущественно в жилом комплексе с подземными парковками, детскими площадками, торговыми центрами, социальными объектами и охраняемой придомовой территорией. Строители предлагают много вариантов в новостройках, поэтому подобрать свой вариант «умного» жилья несложно.
Недвижимость подходит таким категориям людей:
Уютное помещение небольших размеров – лучший выбор для тех, кто переехал в Одессу или другой город, и планирует начать жизнь на новом месте. Цена зависит от разных факторов: площади, типов отделки, расположения дома, качества коммуникаций, развитости инфраструктуры.
Недвижимость формата smart, несмотря на доступность, подходит не каждому. К недостаткам можно отнести:
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Покупка любой недвижимости в новостройках – определенный риск. Чтобы не ошибиться в выборе смарт-квартиры, рекомендуется обратиться к надежной компании-застройщику с хорошей репутацией.
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