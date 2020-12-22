22.12.2020 15:30

Лучшие дизель генераторы в 2021 году. Vinur

Многие считают, что генератор – не предмет первой необходимости, но мнение резко меняется при первом отключении электричества в неподходящий момент.

Дизель генератор купить нужно обязательно, если на даче или в частном доме постоянно пропадает электроэнергия. Также его можно использовать на строительной площадке или во время поездок на природу.

Какой дизель генератор купить в 2021 году

Модельный ряд дизельных генераторов настолько огромен, что сложно сделать выбор в пользу какой-то определенной модели. При покупке нужно учитывать вес агрегата, его мощность, длительность работы, расход топлива и многие другие параметры. Чтобы было проще сделать выбор, ориентируйтесь на мнения экспертов. Перед вами ТОП-4 дизельных генераторов, идеально подходящих для покупки в следующем году.

Дизельный генератор HYUNDAI DHY 5000L

Надежный аппарат стоимостью менее 800 долларов отлично подойдет для дачи или небольшого загородного дома. Производитель гарантирует, что генератор способен выдержать максимальную нагрузку в 4,6 кВт. Если нужен генератор для непрерывного использования, предпочтение лучше отдать другой модели.

Преимущество этой модели – надежность. Капитальный ремонт двигателя может потребоваться только по истечению 3500 моточасов. Еще одно преимущество – маслонасос, благодаря которому поршневая группа отлично смазывается без дополнительного вмешательства.

Дизельный генератор Forte FGD9000E

Если требуется купить дизельный генератор большей мощности, следует обратить внимание на эту модель. Этот аппарат выдерживает нагрузки до 7 кВт – этого достаточно для питания газового котла и основной бытовой техники. Важно отметить, что аппарат потребляет немного топлива – всего 2,5 литра в час.

В отличие от предыдущей модели, генератор запускается не только ручным способом, но и электростартером. Также стоит отметить, что в генераторе используется альтернатор с медной обмоткой, которая обеспечивает максимальную токоотдачу и предупреждает излишний нагрев.

Дизельный генератор Matari MDA8000SE

Мощный генератор японского производителя способен выдавать до 6 кВт. Отличительной чертой этой модели является небольшое потребление топлива – для работы генератору достаточно 1,4 литра топлива в час.

Несмотря на достаточно большой вес (158 кг) генератор легко перенести в другое место, так как он оборудован колесами. Этот аппарат отлично подойдет для использования в качестве альтернативного источника питания – генератор будет обеспечивать дом электричеством на протяжении 10 часов.

Дизельный генератор HYUNDAI DHY 8500SE-3

Самый дорогой генератор в подборке – почти 2000 долларов. При нагрузке в 5,6 кВт генератор может проработать до 11 часов. Максимальная мощность, которую он может выдавать – 7,2 кВт.

Используя этот генератор можно не переживать за технику, так как он оснащен стабилизатором напряжения (AVR). Генератор будет отлично справляться со своей работой как в жару, так и в зимние морозы. Также использовать аппарат можно и в сочетании с альтернативными источниками энергии, например, с солнечными батареями.

Любой из вышеперечисленных генераторов будет полезен в случае отсутствия электричества. Конечно, много и других достойных моделей, которые можно рассмотреть для покупки. Выбирая генератор нужно учитывать не только мнения экспертов, но и цель использования аппарата, его характеристики, а также стоимость.