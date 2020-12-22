Лучшие дизель генераторы в 2021 году. Vinur

Многие считают, что генератор – не предмет первой необходимости, но мнение резко меняется при первом отключении электричества в неподходящий момент.
Дизель генератор купить нужно обязательно, если на даче или в частном доме постоянно пропадает электроэнергия. Также его можно использовать на строительной площадке или во время поездок на природу.
Модельный ряд дизельных генераторов настолько огромен, что сложно сделать выбор в пользу какой-то определенной модели. При покупке нужно учитывать вес агрегата, его мощность, длительность работы, расход топлива и многие другие параметры. Чтобы было проще сделать выбор, ориентируйтесь на мнения экспертов. Перед вами ТОП-4 дизельных генераторов, идеально подходящих для покупки в следующем году.
Надежный аппарат стоимостью менее 800 долларов отлично подойдет для дачи или небольшого загородного дома. Производитель гарантирует, что генератор способен выдержать максимальную нагрузку в 4,6 кВт. Если нужен генератор для непрерывного использования, предпочтение лучше отдать другой модели.
Преимущество этой модели – надежность. Капитальный ремонт двигателя может потребоваться только по истечению 3500 моточасов. Еще одно преимущество – маслонасос, благодаря которому поршневая группа отлично смазывается без дополнительного вмешательства.
Если требуется купить дизельный генератор большей мощности, следует обратить внимание на эту модель. Этот аппарат выдерживает нагрузки до 7 кВт – этого достаточно для питания газового котла и основной бытовой техники. Важно отметить, что аппарат потребляет немного топлива – всего 2,5 литра в час.
В отличие от предыдущей модели, генератор запускается не только ручным способом, но и электростартером. Также стоит отметить, что в генераторе используется альтернатор с медной обмоткой, которая обеспечивает максимальную токоотдачу и предупреждает излишний нагрев.
Мощный генератор японского производителя способен выдавать до 6 кВт. Отличительной чертой этой модели является небольшое потребление топлива – для работы генератору достаточно 1,4 литра топлива в час.
Несмотря на достаточно большой вес (158 кг) генератор легко перенести в другое место, так как он оборудован колесами. Этот аппарат отлично подойдет для использования в качестве альтернативного источника питания – генератор будет обеспечивать дом электричеством на протяжении 10 часов.
Самый дорогой генератор в подборке – почти 2000 долларов. При нагрузке в 5,6 кВт генератор может проработать до 11 часов. Максимальная мощность, которую он может выдавать – 7,2 кВт.
Используя этот генератор можно не переживать за технику, так как он оснащен стабилизатором напряжения (AVR). Генератор будет отлично справляться со своей работой как в жару, так и в зимние морозы. Также использовать аппарат можно и в сочетании с альтернативными источниками энергии, например, с солнечными батареями.
Любой из вышеперечисленных генераторов будет полезен в случае отсутствия электричества. Конечно, много и других достойных моделей, которые можно рассмотреть для покупки. Выбирая генератор нужно учитывать не только мнения экспертов, но и цель использования аппарата, его характеристики, а также стоимость.
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