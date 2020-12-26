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26.12.2020  13:47   

Как эффектно и эффективно оформить канал YouTube?


Как эффектно и эффективно оформить канал YouTube?
Популярный видеохостинг давно превратился из неограниченного поставщика смешных видеосюжетов  в серьезный канал продвижения товаров и услуг.
 
Профессионально снятая презентация товара, обзор отеля, консультация эксперта и мастер-класс кулинара информативны и пользуются огромным спросом.
 
Достойное оформление канала YouTube повысит конверсию, раскрутит бренд и увеличит доходность вашего бизнеса. 
 
 
 
 
 

Профессиональное оформление по цене 0 грн

Большинство возможностей находятся в свободном доступе, ежемесячно пользователь может скачать 10 готовых дизайнов.
 
Профессиональные веб-художники и рекламщики платят символические $9,99 в месяц, пользуются безлимитным скачиванием и возможностью создания онлайн-команд для совместной работы над проектами. Официальные образовательные проекты, гимназии и вузы получают допуск к премиальному профилю бесплатно.
 
Шаблоны Crello адаптированы под требования видеохостинга, учитывают рекомендованные параметры соотношения пикселей. Дизайн баннера, превью и интро учитывают воспроизведение контента на экранах мобильных гаджетов.
 
 

Продающий баннер

Узкая полоска шапки канала успешно продает видеокурсы, занятия фитнес-залов, услуги адвокатов и доставку пиццы:
  • разместите на баннере свои контакты, ссылку на сайт и аккаунты в соцсетях;
  • укажите имиджевые данные: награды, высокое место в рейтинге, количество побед, клиентов, кейсов, тренингов, привлеченных инвестиций и проданных квартир;
  • кратко представьте услуги компании.
 
Crello поможет быстро создать адаптивную модель шаблона с эффектным дизайном, точно подобранными иллюстрациями и шрифтами. В полном распоряжении пользователей сайта: 
  • 180 миллионов стоковых фотографий и видео Depositphotos;
  • 650 тыс. премиум-иллюстраций фотостудии Lightfield Productions;
  • 32 тыс. видеофайлов Full HD и анимаций;
  • 30 тыс. шаблонов;
  • 10 тыс. элементов дизайна и спецэффектов;
  • право использовать собственные шрифты, тексты, фото- и видеоматериалы.

Эффективные превью, интро и аутро

Обложка видеофайла с броским заголовком привлекает зрителей. Интро с анимированным логотипом данными автора, кратким содержанием фильма - плюсы в карму вашего видео. Аутро рекламируют другие видеоматериалы канала, будущие лекции и мастер-классы. Фирменное оформление видеоматериалов создает запоминающийся стиль, повышает доверие зрителей.
 
Тэги:  youtube, канал youtube, баннер
 
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