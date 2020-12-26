26.12.2020 13:47

Как эффектно и эффективно оформить канал YouTube?



Как эффектно и эффективно оформить канал YouTube?



Популярный видеохостинг давно превратился из неограниченного поставщика смешных видеосюжетов в серьезный канал продвижения товаров и услуг.

Профессионально снятая презентация товара, обзор отеля, консультация эксперта и мастер-класс кулинара информативны и пользуются огромным спросом.

Достойное оформление канала YouTube повысит конверсию, раскрутит бренд и увеличит доходность вашего бизнеса.

Профессиональное оформление по цене 0 грн

Большинство возможностей находятся в свободном доступе, ежемесячно пользователь может скачать 10 готовых дизайнов.

Профессиональные веб-художники и рекламщики платят символические $9,99 в месяц, пользуются безлимитным скачиванием и возможностью создания онлайн-команд для совместной работы над проектами. Официальные образовательные проекты, гимназии и вузы получают допуск к премиальному профилю бесплатно.

Шаблоны Crello адаптированы под требования видеохостинга, учитывают рекомендованные параметры соотношения пикселей. Дизайн баннера, превью и интро учитывают воспроизведение контента на экранах мобильных гаджетов.

Продающий баннер

Узкая полоска шапки канала успешно продает видеокурсы, занятия фитнес-залов, услуги адвокатов и доставку пиццы:

разместите на баннере свои контакты, ссылку на сайт и аккаунты в соцсетях;

укажите имиджевые данные: награды, высокое место в рейтинге, количество побед, клиентов, кейсов, тренингов, привлеченных инвестиций и проданных квартир;

кратко представьте услуги компании.

Crello поможет быстро создать адаптивную модель шаблона с эффектным дизайном, точно подобранными иллюстрациями и шрифтами. В полном распоряжении пользователей сайта:

180 миллионов стоковых фотографий и видео Depositphotos;

650 тыс. премиум-иллюстраций фотостудии Lightfield Productions;

32 тыс. видеофайлов Full HD и анимаций;

30 тыс. шаблонов;

10 тыс. элементов дизайна и спецэффектов;

право использовать собственные шрифты, тексты, фото- и видеоматериалы.

Эффективные превью, интро и аутро

Обложка видеофайла с броским заголовком привлекает зрителей. Интро с анимированным логотипом данными автора, кратким содержанием фильма - плюсы в карму вашего видео. Аутро рекламируют другие видеоматериалы канала, будущие лекции и мастер-классы. Фирменное оформление видеоматериалов создает запоминающийся стиль, повышает доверие зрителей.