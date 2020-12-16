16.12.2020 10:50
Новостройка или «вторичка» - какое жилье купить в Харькове?
Новостройка или «вторичка» - какое жилье купить в Харькове?
Когда необходимая сумма уже на руках, и вы готовы вступить в новых этап своей жизни, в новых стенах, неизбежно возникает вопрос: что выгоднее и лучше – купить квартиру в новом доме или уже обжитую, на вторичном рынке?
Оба варианта имеют ряд преимуществ и недостатков, и выбирая жилье, важно взвесить все «за» и «против», ведь зачастую оно покупается один раз, на всю жизнь.
Ниже вы найдете подробную информацию, которая поможет совершить столь важный жизненный выбор, избежать ошибок и неприятных сюрпризов.
Первичное жилье: преимущества и недостатки
Рассмотрим преимущества «первички»:
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низкая стоимость квадратного метра жилплощади при условии покупки квартиры на этапе строительства;
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возможность заключить с застройщиком договор о приобретении квартиры в рассрочку;
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социальная однородность жильцов, как следствие – минимизация проблем с соседями и возможность совместными усилиями облагораживать дом и прилегающую территорию;
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возможность сделать ремонт, полностью соответствующий ваши вкусам и пожеланиям «с нуля».
И перейдем к недостаткам покупки квартиры в харьковской новостройке. Вы можете столкнуться с:
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задержками в сроках сдачи здания в эксплуатацию;
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невозможностью въехать в квартиру сразу после окончания строительства;
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высокими затратами на ремонт.
Вторичное жилье: «за» и «против»
Бесспорными преимуществами покупки квартиры «с рук» можно назвать:
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большой выбор – вторичной недвижимости на харьковском рынке так или иначе больше, чем первичной. Это дает возможность, в том числе, приобрести квартиру в наиболее подходящей для вас локации;
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более низкая стоимость за квадратный метр площади и возможность торга с владельцем при покупке;
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возможность приобрести квартиру с уже готовым ремонтом и въехать в нее в день заключения сделки.
Однако, взглянем и на подводные камни покупки «вторички»:
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старый жилой фонд – в будущем вы можете столкнуться с проблемой неисправности внутридомовых коммуникаций – канализации, водопровода, отопительной системы;
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социальное окружение – покупая квартиру в старом доме, будьте готовы столкнуться с не самыми приятными в общении соседями;
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ремонт - в процессе переобустройства жилья «под себя» вы можете неожиданно столкнуться со скрытыми дефектами, которые были незаметны при покупке.
Надеемся, что предоставили вам информацию, достаточно полную для принятия взвешенного решения о приобретении квартиры. И вне зависимости от того, какой тип жилья вы выберете в конечном итоге, купить квартиру Харьков
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