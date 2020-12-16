16.12.2020 10:50

Новостройка или «вторичка» - какое жилье купить в Харькове?



Новостройка или «вторичка» - какое жилье купить в Харькове?



Когда необходимая сумма уже на руках, и вы готовы вступить в новых этап своей жизни, в новых стенах, неизбежно возникает вопрос: что выгоднее и лучше – купить квартиру в новом доме или уже обжитую, на вторичном рынке?

Оба варианта имеют ряд преимуществ и недостатков, и выбирая жилье, важно взвесить все «за» и «против», ведь зачастую оно покупается один раз, на всю жизнь.

Ниже вы найдете подробную информацию, которая поможет совершить столь важный жизненный выбор, избежать ошибок и неприятных сюрпризов.

Первичное жилье: преимущества и недостатки

Рассмотрим преимущества «первички»:

низкая стоимость квадратного метра жилплощади при условии покупки квартиры на этапе строительства;

возможность заключить с застройщиком договор о приобретении квартиры в рассрочку;

социальная однородность жильцов, как следствие – минимизация проблем с соседями и возможность совместными усилиями облагораживать дом и прилегающую территорию;

возможность сделать ремонт, полностью соответствующий ваши вкусам и пожеланиям «с нуля».

И перейдем к недостаткам покупки квартиры в харьковской новостройке. Вы можете столкнуться с:

задержками в сроках сдачи здания в эксплуатацию;

невозможностью въехать в квартиру сразу после окончания строительства;

высокими затратами на ремонт.

Вторичное жилье: «за» и «против»

Бесспорными преимуществами покупки квартиры «с рук» можно назвать:

большой выбор – вторичной недвижимости на харьковском рынке так или иначе больше, чем первичной. Это дает возможность, в том числе, приобрести квартиру в наиболее подходящей для вас локации;

более низкая стоимость за квадратный метр площади и возможность торга с владельцем при покупке;

возможность приобрести квартиру с уже готовым ремонтом и въехать в нее в день заключения сделки.

Однако, взглянем и на подводные камни покупки «вторички»:

старый жилой фонд – в будущем вы можете столкнуться с проблемой неисправности внутридомовых коммуникаций – канализации, водопровода, отопительной системы;

социальное окружение – покупая квартиру в старом доме, будьте готовы столкнуться с не самыми приятными в общении соседями;

ремонт - в процессе переобустройства жилья «под себя» вы можете неожиданно столкнуться со скрытыми дефектами, которые были незаметны при покупке.