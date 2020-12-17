17.12.2020 13:10

Гриль-бар в квартире – нет ничего проще

Не каждому посчастливилось жить в собственном доме и иметь хотя бы маленький участок для мангала или гриля. Да и эти счастливцы не всегда могут побаловать себя шашлычком или стейком: поздняя осень и зима с вечными дождями и сыростью не балуют погодой для пикника.



Гриль-бар в квартире – нет ничего проще



Вот тут-то и вспоминаешь тех добрых людей, которые придумали домашний гриль : устройством можно пользоваться даже в городской квартире. Большой выбор грилей для дома есть в интернет-магазине ALLO, и настолько большой, что модель для себя сможет подобрать каждый желающий.

Домашний гриль: определяемся с выбором

Основное достоинство практически всех домашних грилей заключается в возможности запекать продукты без масла – это делает блюда низкокалорийными и легкими. Многие покупают их для приготовления вкусной и здоровой пищи.

Другой немаловажный фактор – блюда получаются действительно вкусными и быстро готовятся.

Только эти две причины – уже повод обзавестись электрогрилем. Но перед приобретением нужно учесть несколько моментов:

Размер. Заранее определитесь, где вы его разместите и какую площадь можете выделить.

Тип. Электрогрили имеют много вариантов исполнения: в виде шашлычницы и гриля-барбекю; прижимные и в виде открытой рифленой поверхности; также есть раклетницы, имеющие как минимум два уровня запекания и снабженные набором мини-сковородок.

Наличие сменных пластин. Чем больше пластин, тем больше блюд можно приготовить: от запеченных мяса и овощей до сладких вафель.

Наличие антипригарного покрытия позволяет избежать лишних усилий при обслуживании гриля.

Мощность. От этой характеристики зависит скорость приготовления продуктов и степень прожарки: 1000 Вт хватает для приготовления маленьких кусочков овощей, рыбы. Лучше, если электрогриль имеет мощность не менее 1500 Вт.

Чтобы облегчить себе выбор, подумайте, собираетесь ли вы пользоваться грилем каждый день или приобретаете для периодического использования:

для приема гостей хватит шашлычницы;

на каждый день подойдут прижимной гриль или раклетница;

если есть мощная вытяжка, можно приобрести гриль-барбекю (запекание получается, как на углях) или открытую поверхность.

Подводя итог

Для ежедневного использования в городской квартире лучше подойдет компактная модель прижимного типа, при необходимости ее площадь можно увеличить вдвое, разложив верхнюю и нижнюю части (данная опция есть не у всех прижимных грилей), съемные поверхности легко моются и неприхотливы в уходе.

Для дома или дачи можно купить модель с более крупными габаритами: такой гриль дает возможность готовить для большой компании.