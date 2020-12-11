11.12.2020 13:17

Ультразвуковые увлажнители и другие гаджеты, которые харьковчане планируют дарить на зимние праздники



Ультразвуковые увлажнители и другие гаджеты, которые харьковчане планируют дарить на зимние праздники



Жители Харькова убеждены, что подарки на зимние праздники должны быть практичными и не банальными.

Они собираются дарить полезную домашнюю технику (например, увлажнители воздуха), а также приборы и приспособления для занятий спортом и другие гаджеты.

Топ устройств, которые по мнению горожан лучше подходят на роль новогодних презентов, представлен ниже.

Увлажнители воздуха

О пользе девайсов для увлажнения воздушной массы говорят многие специалисты:

аллергологи, дерматологи, педиатры.

Несмотря на стремительный рост популярности, увлажнители все еще можно встретить далеко не во всех жилищах. Харьковчане убеждены, что зимой эти устройства приходятся как никогда. Они позволяют компенсировать потери влаги, обусловленные использованием отопительных приборов.

Одеяла с подогревом

Те времена, когда в коробках с новогодними подарками чаще всего встречались пледы, остались в прошлом. На смену им пришли одеяла с подогревом. Электроодеяла визуально напоминают большие электрические грелки. Задача таких изделий — поддержание уюта и тепла в домах и квартирах даже при рекордно низкой температуре за окном. Поскольку для большинства такие одеяла все еще редкость, харьковчане считают вполне уместным дарить их на праздники.

Квадрокоптеры

Дарить дроны горожане собираются творческих личностям, которые интересуются фото- и видеосъемкой.

Зимой при помощи беспилотных летательных аппаратов можно создавать потрясающие панорамные видео. Особенно, в снежную погоду или морозным утром — когда все деревья покрыты инеем.

Сенсорные светильники

Сенсорный прибор, выполненный в виде книги, планеты или милого декоративного домика для котенка — вовсе не банальность. Ночники с оригинальным дизайном — приятный сюрприз и для ребенка, и для взрослого.

Умные будильники

Привлекают харьковчан функциональностью и необычностью. Умные будильники способствуют быстрому и комфортному пробуждению. Эту задачу устройства выполняют при помощи:

запахов,

звуков природы,

вибраций,

имитации восхода солнца.

В топе гаджетов, которые по мнению харьковчан, должны оказаться в мешке Деда Мороза, также фигурируют фитнес-браслеты, умные колонки, электрические грили и различные массажеры.