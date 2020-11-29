29.11.2020 09:48

Посиделки с друзьями или вечер с любимой: какой напиток выбрать?

Каждой встрече – свое место, настроение и, конечно, свой напиток. Что хорошо для шумной компании мужчин, собравшихся вместе, чтобы сыграть в покер или поболтать о делах насущных, то неуместно для романтического вечера с дамой сердца. Поэтому рекомендуем обзавестись разными напитками, и рассказываем, какие из них могут занять наиболее почетные места в вашем домашнем баре.



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Марсала: происхождение, производство, вкус и аромат

Традиционно вина марсала производятся в Италии, на Сицилии, если точнее – в провинции Трапани. Для изготовления используются ценные сорта как белого так и красного винограда (наиболее элитный из которых виноград грилло), а также бренди либо смесь сусла из сладких сортов винограда.

Готовая марсала – золотистая, янтарная или рубиновая – это десертное вино с крепостью 17-19%. Стоимость готового напитка зависит от длительности выдержки – от одного года до десяти лет.

Нередко в хороших винных лавках можно встретить ароматизированные сорта марсала – с добавлением, например, черной смородины или вываренной корабельной смолы.

Марсала: когда подавать и как пить?

Благодаря крепости и насыщенному сладкому вкусу марсала популярны в качестве дижестивов – бокалом такого вина можно окончить приятный вечер в кругу семьи или романтический ужин с подругой. Идеальными дополнениями к этим напиткам считаются фрукты, орехи и, конечно, десерты.

Джин – напиток джентльменов.

История происхождения джина начинается еще в 16 веке, а его родиной считаются Нидерланды – оттуда джин попал в Великобританию, где стал традиционным напитком. В 1832 году, после изобретения процесса вертикальной перегонки, напиток «эволюционировал», превратившись в тот самый сухой джин, который мы так чтим сегодня.

Современное производство джина проходит путем перегонки зернового спирта. Характерный вкус напитку придает можжевеловая ягода, фиалковый корень, миндаль а также другие натуральные пряности и травы. Минимальная крепость классического джина – 37,5%.

Когда и с чем пьют джин?

Джин – напиток крепкий и очень сухой, потому его редко употребляют в чистом виде. Зачастую его разбавляют тоником, апельсиновым, грейпфрутовым, лимонным соками и сиропами в пропорции, зависящей от индивидуальных предпочтений дегустатора. В соотношении 1:1 разбавленный джин становится прекрасным дополнением мужских посиделок. Впрочем, в составе популярных коктейлей («Мартини», «Негрони», «Веспер» и других) он приходится по вкусу и дамам.

Марсала и оригинальный джин – базовые элементы домашнего бара.

В заключение стоит сказать, что и марсала и джин – практически незаменимые элементы домашнего бара. Не будучи коллекционером элитных спиртных напитков, вы всегда можете обзавестись парой бутылок этих напитков, и вам всегда будет что предложить гостям, вне зависимости от их пола, возраста и повода для встречи.