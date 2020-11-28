28.11.2020 18:44

Как получить кредит, не имея дохода?

В настоящее время получить кредит с хорошими условиями не так просто. Кредитные организации неохотно предоставляют займы гражданам, которые не всегда могут принести необходимый пакет документов.

МФО "Лоани" дает кредит без отказа . Это финансовая организация с гибкими условиями кредитования, которая может помочь практически каждому.

В микрофинансовые учреждения чаще всего обращаются следующие категории граждан:

Молодые люди в возрасте до 25 лет, не имеющие большого трудового стажа.

Студенты, которые вообще еще не работали официально.

Пенсионеры, которым часто отказывают из-за возраста.

Инвалиды – часто живут на одну пенсию, имеют небольшой доход.

Безработные или люди, не имеющие постоянного заработка.

Заемщики, имеющие долги по другим кредитам.

МФО дает возможность этим людям оформить займ без проблем.

Какие особенности у микрокредитования?

Подобный вид кредитования позволяет заемщикам быстро получить деньги на руки. В Украине данная услуга пользуется огромной популярностью.

Особенности микрокредитования:

При первом обращении в финансовое учреждение будет одобрена небольшая сумма, меньше, чем максимально возможная. Окончательный размер зависит от кредитной истории и других факторов. Процентная ставка подбирается и меняется в соответствии с выбранными условиями и программой кредитования. Срок предоставления займа также решается индивидуально, как правило, максимум 1 год. Получить кредит в микрофинансовой организации можно на любую активную банковскую карту. Круглосуточная подача заявок.

Как оформить микрозайм онлайн?

Чтобы оформить кредит в компании Лоани, потребуется всего лишь 15 минут времени. Если займ необходим немедленно, нужно зайти на сайт Лоани и создать онлайн заявку на кредит. Для этого необходимо сделать следующее:

Зайти на сайт компании и пройти быструю регистрацию.

Затем заполнить заявку на нужную программу кредитования.

Далее потребуется прислать копию паспорта и ИНН.

Нужно также оставить контакты, по которым сотрудник организации сможет связаться и уточнить информацию – это номер мобильного телефона и электронный адрес.

На свой мобильный телефон нужно сделать фотографию и отправить.

Под конец ввести номер удобной банковской карты, на которую поступит займ.

После подачи заявки нужно дождаться одобрения и получить нужную сумму на свой счет.