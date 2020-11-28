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28.11.2020  18:44   

Как получить кредит, не имея дохода?

В настоящее время получить кредит с хорошими условиями не так просто. Кредитные организации неохотно предоставляют займы гражданам, которые не всегда могут принести необходимый пакет документов.

МФО "Лоани" дает кредит без отказа. Это финансовая организация с гибкими условиями кредитования, которая может помочь практически каждому.

В микрофинансовые учреждения чаще всего обращаются следующие категории граждан:

  • Молодые люди в возрасте до 25 лет, не имеющие большого трудового стажа.

  • Студенты, которые вообще еще не работали официально.

  • Пенсионеры, которым часто отказывают из-за возраста.

  • Инвалиды – часто живут на одну пенсию, имеют небольшой доход.

  • Безработные или люди, не имеющие постоянного заработка. 

  • Заемщики, имеющие долги по другим кредитам.

МФО дает возможность этим людям оформить займ без проблем.

Какие особенности у микрокредитования?

Подобный вид кредитования позволяет заемщикам быстро получить деньги на руки. В Украине данная услуга пользуется огромной популярностью. 

Особенности микрокредитования: 

  1. При первом обращении в финансовое учреждение будет одобрена небольшая сумма, меньше, чем максимально возможная. Окончательный размер зависит от кредитной истории и других факторов.

  2. Процентная ставка подбирается и меняется в соответствии с выбранными условиями и программой кредитования.

  3. Срок предоставления займа также решается индивидуально, как правило, максимум 1 год.

  4. Получить кредит в микрофинансовой организации можно на любую активную банковскую карту. 

  5. Круглосуточная подача заявок.

Как оформить микрозайм онлайн?

Чтобы оформить кредит в компании Лоани, потребуется всего лишь 15 минут времени. Если займ необходим немедленно, нужно зайти на сайт Лоани и создать онлайн заявку на кредит. Для этого необходимо сделать следующее:

  • Зайти на сайт компании и пройти быструю регистрацию.

  • Затем заполнить заявку на нужную программу кредитования.

  • Далее потребуется прислать копию паспорта и ИНН.

  • Нужно также оставить контакты, по которым сотрудник организации сможет связаться и уточнить информацию – это номер мобильного телефона и электронный адрес.

  • На свой мобильный телефон нужно сделать фотографию и отправить.

  • Под конец ввести номер удобной банковской карты, на которую поступит займ.

После подачи заявки нужно дождаться одобрения и получить нужную сумму на свой счет.

 
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