27.11.2020 13:06

Выбираем продавца мобильных аксессуаров: критерии подходящего магазина



webaks.com.ua

Сейчас чехлы на телефон продают разные компании — их много и в специализированных каталогах, и на общих площадках, где доступны сотни категорий товаров. И в такой ситуации выбрать подходящего продавца не так просто: всегда есть соблазн заказать дешевое изделие из Китая или купить что-то в небольшом ларьке по низкой цене. Но не стоит думать, что такие аксессуары одинаковы везде — даже при визуальных сходствах качество сильно отличается.

При покупке многое зависит от того, какое качество гарантирует продавец. Так, если вы обращаетесь в магазин чехлов WebAks, то есть гарантия покупки продукции, которая отлично справится со своими задачами. На примере этой площадки и посмотрим, как правильно выбирать продавца.

Особенности ассортимента

Внушительный выбор — первое, что должно стать плюсом. Хорошо, если в каталоге представлены изделия для старых и новых моделей смартфонов, на каждую модификацию, которая есть у популярного бренда. Если же на сайте продают исключительно аксессуары на несколько самых востребованных устройств, это должно насторожить — такой выбор не позволит большинству покупателей сделать покупку.

В идеале защитные аксессуары отличаются по разным параметрам:

Тип чехла. Бамперы, накладки, книжки, флипы — это наиболее распространенные варианты. Но и тут есть нюансы: те же накладки могут иметь стандартную толщину (0,5 мм) или уменьшенную (0,2-0,3 мм).

Цветовая гамма. Чем больше оттенков предложено в каталоге, тем больше вероятности, что человек не уйдет без покупки. Плюс, если в ассортименте есть и прозрачные изделия, которые не перекрывают особенности корпуса — это важно, если у смартфона стильный дизайн.

Степень защиты. Сейчас можно купить чехол на телефон с дополнительным усилением — по бокам, на задней панели, в области кнопок. Такие противоударные конструкции хороши для людей, ведущих активный образ жизни.

Наличие дополнительных элементов вроде колец-держателей или подставок. Они тоже выбираются по желанию — в том случае, если обычный чехол для покупателя не функционален.

Требования к ассортименту понятны, но на них выбор магазина не ограничивается.

Другие критерии подходящей торговой площадки

К ним отнесем возможность доставки не только по Киеву, но и по всей Украине, выгодную стоимость продукции (без завышенных или подозрительно заниженных цен), хорошие отзывы от бывших покупателей, удобный каталог. Чем продуманнее сайт и условия сотрудничества, тем больше шансов, что клиент магазина останется доволен сделанным выбором. Именно так и происходит, когда покупатели делают покупки на интернет-площадке WebAks, которая радует ценами, гарантиями и выбором. Более того, каталог постоянно пополняется — если выходят новинки смартфонов, ассортимент аксессуаров быстро расширяется.