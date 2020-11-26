26.11.2020 12:52

Выбираем чехол для смартфона: три ключевых критерия



webaks.com.ua

С тех пор как телефоны стали сложными устройствами с обилием мелких деталей внутри, чехлы для смартфонов — это не мода, а необходимость. При падении такая техника очень подвержена поломкам, а защитные аксессуары могут снизить риски. Еще они отлично защищают корпус от царапин, так что для металлических и пластиковых поверхностей дополнительное покрытие не будет лишним.

Купить чехлы для телефонов можно на специальных сайтах — например, в интернет-магазине Webaks с доставкой по Киеву и Украине. А о том, на какие критерии опираться при выборе, поговорим дальше.

Материал

Если раньше ключевыми материалами были пластик и силикон, то сейчас на первый план выходит ТПУ, то есть термопластичный полиуретан. Он объединил в себе прочность и надежность пластика, а также пластичность и гибкость силикона, его приятную поверхность. Если заглянуть в крупный магазин чехлов, многие модели выполнены именно из ТПУ. Он еще и практичный: легко чистится, не обладает липкостью, а потому не цепляет на себя мусор и пыль. Да и выбор цветов очень хороший — а если нужно заказать прозрачную модель аксессуара, с этим тоже не будет никаких проблем.

Устойчивость к ударам при падении

Тут все просто: есть обычные чехлы на смартфоны, а есть усиленные, противоударные модели. Последние делают падение менее фатальным за счет нескольких факторов: более прочного и толстого материала, особой формы и дополнительной плотности в районе углов (наиболее уязвимой части устройства). Но за повышенную устойчивость смартфона к падению приходится платить — и не только в буквальном смысле. Такие чехлы более громоздкие и занимают больше места — так что придется забыть об изящном дизайне и легкости аппарата. Но это хороший выбор, если риски падений высоки.

Дополнительные элементы

Большинство людей выбирают самые обычные бамперы и накладки без дополнительных элементов. Но есть и другие варианты конструкций:

с кольцами;

подставками;

встроенными аккумуляторами и т. д.

Те же кольца очень удобны, если высок риск выскальзывания устройства из рук. Они помогают удерживать технику в ладони максимально прочно, не опасаясь, что она просто выскользнет в неподходящий момент. А подставки хорошо подойдут тем, кто пользуется телефоном везде и постоянно смотрит видео — тогда экран удобнее располагать на плоской поверхности горизонтально.

Выбирают чехлы и по другим критериям: цена, цвет, особенности дизайна, толщина конструкции — все зависит от пожеланий конкретного покупателя. Но на первый план лучше поставить выбор конкретного магазина. Он должен давать хорошие гарантии качества, предлагать адекватную стоимость продукции, гибкие условия доставки. Нелишними будут и хорошие отзывы клиентов. И площадка Webaks полностью соответствует всем перечисленным критериям.