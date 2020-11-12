12.11.2020 17:34

ТВ-приставка – превращение телевизора в медиацентр



ТВ-приставка – превращение телевизора в медиацентр

Каждый житель Украины имеет возможность смотреть телевидение в цифровом качестве Т2, но не все довольны выбором каналов. Установка спутниковой антенны – недешёвое удовольствие, а доступ к интересному контенту обычно платный. Поэтому лучшим решением станет покупка ТВ-приставки на Black Friday , чтобы получить доступ к самому интересному, что есть в интернете.

Какой телевизор подходит?

Практически любая современная модель телевизора подойдёт для подключения такого устройства. Исключение составляют лишь самые старые модели ТВ-приемников, не имеющие видеовхода.

Такой медиаплеер превращает любой телевизор в смарт-устройство. Пользователю становятся доступными любимые видеохостинги, социальные сети, игры и приложения. Смотреть ролики и фильмы в Youtube с помощью ТВ-панели намного удобнее, чем делать это с ноутбука, смартфона.

Медиаплеер – более выгодное решение, чем покупка смарт-телевизора. Современные приставки – компактные устройства, подключаемые через стандартные разъёмы SD, HDMI или USB. Разъемами SD оснащены все телевизоры, выпускаемые в последние десятилетия. Поэтому с подключением не возникнет проблем. Если же используется LCD-панель (без функции Смарт), то удобнее подключиться через USB или HDMI.

На что обратить внимание при выборе?

Чтобы выбрать приставку, следует обратить внимание на такие показатели:

• интерфейс подключения (SD, HDMI, USB);

• аппаратные характеристики;

• операционная система;

• тип подключения к Сети.

С интерфейсом подключения всё более-менее понятно: нужно выбрать модель приставки в соответствии с имеющимися разъёмами.

Что касается аппаратных средств, то здесь нужно обратить внимание на процессор, оперативную и внутреннюю память. Чем выше параметры каждого из элементов, тем удобнее пользоваться медиаплеером. Некоторые из моделей могут посоревноваться в производительности с ноутбуками.

Чаще всего в качестве операционной системы используется одна из версий ОС Android. Это очень удобно, так как многие привыкли к её применению в смартфоне. Устройства на Андроид отличаются быстродействием. Также иногда используется Windows: такая ОС более требовательна к системным ресурсам, но именно она превращает телевизор в компьютер.

Для подключения к интернету используется Ethernet или wi-fi подключение, что намного удобнее. Беспроводной способ соединения намного удобнее.

Компактная ТВ-приставка превратит любой телевизор в центр развлечений. Любимые программы или ролики в интернете смотреть стало намного удобнее.