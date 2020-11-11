11.11.2020 18:30

Предприниматели Харьковской области могут приобрести электроэнергию в YASNO на специальных условиях

С 1 января 2021 года электроэнергию по свободным ценам должны покупать предприятия с договорной мощностью более 50 кВт. С нового года эта категория потребителей уже не будет получать электроэнергию на условиях универсальной услуги по регулируемым государством тарифам и сможет свободно выбирать нового поставщика.



YASNO электроэнергия для бизнеса

Чтобы заранее подготовиться к нововведению, предприниматели Харьковской области уже сейчас могут выбрать своим поставщиком электроэнергии YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги») со специальной ценой на первые 4 месяца сотрудничества.

Заключить договор с поставщиком можно дистанционно на сайте или в энергоофисе YASNO для корпоративных клиентов в Харькове по адресу ул. Плехановская, 126, оф. 127.

Под именем YASNO объединены продукты и услуги компаний по поставке электроэнергии, природного газа, решений по энергоэффективности и электромобильности. YASNO является надежным партнером для более 80 тыс бизнес-клиентов и 3,5 млн домохозяйств в Украине.

«Нашим приоритетом в обслуживании клиентов является максимальная цифровизация и развитие онлайн-сервисов. Мы создали условия, чтобы наши партнеры могли решить вопрос с электропоставщиком быстро и удобно, не выходя из офиса или дома. Бизнес-клиенты имеют доступ к Личному кабинету, где можно получать счета и вести электронный документооборот. Информационную поддержку оказывают специалисты отдельной линии контакт-центра и персональные менеджеры. Мы также открыли новый энергоофис в Харькове, куда клиенты могут обратиться при необходимости очной консультации по вопросу уменьшения затрат на электроэнергию», - сказал директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.

Для новых клиентов YASNO обеспечивает упрощенную процедуру заключения договора и оказывает помощь на каждом этапе: от подготовки пакета документов до урегулирования отношений с оператором системы распределения, к сетям которого подключены объекты клиента.

• предприниматели могут позвонить по номеру 0-800-50-323-7

• или заполнить форму на сайте yasno.com.ua/business , выбрав регион расположения бизнеса «Харьковская область» и раздел Электроэнергия / Заказать услугу.

Персональные менеджеры YASNO помогут подготовить необходимые документы для заключения договора на поставку электроэнергии.

Справка: