09.09.2020 14:33

Сильные и слабые стороны алюминиевых стремянок



Сильные и слабые стороны алюминиевых стремянок



Ни один дачный участок не обходится без использования лестниц. Они нужны для доступа на высоту, куда не достает человек из-за своего роста. Это может быть высокое дерево, чердак, второй этаж здания или верхняя полка шкафа. Такие ситуации возникают повсеместно, поэтому рекомендуем обзавестись алюминиевыми лестницами. Они также незаменимы на строительных и производственных площадках, облегчая выполнение работ на высоте. Это связано с рядом рисков, ведь при неосторожности существует опасность падения. Именно поэтому уделите внимание качеству стремянок. Они не должны ломаться под заявленным весом, а также покрываться ржавчиной при воздействии окружающей среды. Данным требованиям отвечают алюминиевые лестницы, которые можно заказать в компании УХЛ-МАШ.

Как выбрать алюминиевую лестницу в мастерскую и на дачу

Металлические лестницы относятся к универсальному оборудованию. Они эффективные в домашнем и профессиональном использовании. Независимо от назначения, стремянки должны быть качественными. В первую очередь это касается материалов, поэтому сегодня востребованы алюминиевые лестницы. Они заменяют деревянные аналоги, которые быстро изнашиваются при регулярном использовании. Многие делают такие конструкции своими руками, но это часто оборачивается проблемой. Без знания технологий и требований ГОСТа изделие получается шатким, а срок его эксплуатации невозможно предвидеть. Выгодней обзавестись алюминиевыми лестницами. Использование алюминия снижает вес конструкции, а прочность не уступает металлу.

Преимущества алюминиевых стремянок:

сбалансированная конструкция;

высокая прочность при небольшом весе;

широкие ступени с рифленой поверхностью;

устойчивое размещение благодаря башмакам;

стойкость к негативному погодному воздействию.

Лестницы бывают разных видов. Это могут быть компактные изделия высотой 1250 мм, так и габаритные лестницы на 4400 мм. Изделия не ограничены одним видом. К базовым моделям относятся универсальные стремянки. Они обладают раскладной конструкцией, одна из сторон которых выступает опорой. Верхняя часть оснащается изогнутой ручкой, за которую удобно держаться при подъеме. Почти в каждой даче есть приставная лестница. Она устанавливается под небольшим углом к опорной поверхности, поэтому для устойчивости нужен твердый пол или сухая земля. При подъеме нагрузка концентрируется в одном месте, так что нужно соблюдать грузоподъемность. В каталоге доступны двух- и трехсоставные лестницы. Они могут раскладываться на несколько уровней, чтобы оптимально подстроить высотку конструкции.

Многие с недоверием относятся к алюминиевым лестницам, но они не уступают железным и деревянным аналогам. Они состоят из прочного профиля, толщина которого ровняется 2 мм. Изделие выдерживает до 150 кг, что удобно для подъема набора инструментов. Особенностью материала является стойкость к коррозии, поэтому стремянки можно использовать в любую погоду. Им не грозит ржавчина, но не рекомендуется подвергать материал перепадам температур. Качественная лестница необязательно дорогая. На сайте УХЛ-МАШ собран каталог алюминиевых стремянок по лучшим ценам. Свяжитесь с представителем компании для подробной консультации, а также помощи с выбором модели. Продукция имеет гарантию производителя и доставляется по Украине.