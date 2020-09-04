04.09.2020 19:29

Как почистить мягкие игрушки: 4 способа

Следить за чистотой игрушек крайне необходимо. О том, как правильно привести в порядок мягких зайцев и медвежат, рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок iграшок».



Чистка мягких игрушек

Всем хороши мягкие игрушки: милые, уютные, безопасные. У подобных изделий только один существенный недостаток — собирают много пыли. Поэтому чистить мягкие игрушки для детей нужно не реже чем раз в три месяца. Для этого подойдет сухая или влажная чистка, а также ручная или машинная стирка. Выбор способа зависит от особенностей игрушки, которые описаны на этикетке.

В стиральной машине

Проще всего постирать игрушку в стиральной машине. Положите изделие в мешок для белья, выберите деликатную программу без функции отжима, добавьте как минимум одно полоскание и постирайте при температуре 30 градусов. Для стирки подойдет только моющее средство для детских изделий, так как оно гипоаллергенное и безопасное для малышей. Выстиранную игрушку следует расправить, чтобы восстановить форму, и хорошо просушить.

В машинке нельзя стирать игрушки:

сильно линяющие;

плохо прошитые;

с синтепоновым или шариковым наполнением (антистрессовые, для мелкой моторики);

с отклеивающимися деталями;

с электроникой внутри (музыкальными деталями, сенсорным механизмом и т. п.).

Для них предусмотрены другие, более щадящие способы чистки.

Вручную

Ручная стирка деликатнее, чем машинная, и тоже дает отличный результат. Наберите в тазик теплую воду, добавьте моющее средство для детских вещей и замочите игрушку на 10 минут. Если изделие сильно загрязнено, можно слегка потереть его мягкой щеткой. После этого игрушка тщательно промывается от остатков порошка и просушивается.

Сухая чистка содой

Сода обладает хорошими очищающими и обеззараживающими свойствами, она натуральна, безопасна и поэтому идеально подходит для чистки детских изделий. В этом случае вода не понадобится. Из подручных средств пригодятся полиэтиленовый пакет и щеточка. Если на игрушке есть видимые запыления, можно предварительно пройтись по ней пылесосом с насадкой для мебели. Затем всыпать соду (около половины стакана) в пакет, отправить туда же игрушку и надежно завязать. Осталось тщательно потрясти пакет, чтобы сода покрыла всю поверхность игрушки и попала между ворсинками, оставить на полчаса, а потом развязать и стряхнуть щеточкой соду вместе с загрязнениями. Крупную игрушку после этого можно еще раз осторожно пропылесосить, а мелкие обернуть влажным полотенцем, чтобы собрать остатки соды.

Влажная чистка пеной

Не все игрушки выдерживают стирку в воде или тряску в пакете (детали, посаженные на клей, могут отклеиться). Хороший выход — чистка пеной. В воде разводится детский шампунь, взбивается пышная пена, наносится на мягкую тряпочку и протирается. Сильные загрязнения необходимо аккуратно потереть. После чистки следует промокнуть поверхность махровым полотенцем и просушить игрушку.

Общие рекомендации

При чистке мягких игрушек придерживайтесь следующих рекомендаций:

заблаговременно удалите изнутри электронику и батарейки, особенно если предстоит контакт с водой;

жирные пятна предварительно обработайте ваткой, смоченной в медицинском спирте;

не используйте для чистки химию, опасную для ребенка;

после процедуры тщательно очистите игрушку от моющих средств или соды;

для дополнительной дезинфекции можно обработать игрушки перекисью водорода, перелив ее во флакончик с пульверизатором.

Если следовать этим простым правилам, любимая мягкая кукла после «банных процедур» будет выглядеть свежо и опрятно, а ваш малыш будет окружен чистыми и безопасными игрушками.