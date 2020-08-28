28.08.2020 14:54

Первоклассники получили рюкзаки от компании «Здоровье»

1 сентября более 60 школьников - детей сотрудников компании впервые переступят порог школы с брендированными рюкзаками от фармацевтической компании «Здоровье». Также дети получили в подарок набор учебных принадлежностей и сладости.



брендовые рюкзаки от ФК «Здоровье»

В фармацевтической компании «Здоровье», подарки для детей сотрудников, которые идут в первый класс, — часть корпоративной политики предприятия и в то же время забота о подрастающем поколении. Ведь если 1 сентября начинается с такого приятного для ребенка события, первые шаги в школьную жизнь даются легче, и формируются позитивные установки на учебу.

Александр Доровской, председатель наблюдательного совета ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», поздравил всех первоклассников теплыми словами: «1 сентября для вас прозвучит первый звонок, и вместе с ним вы сделаете первый шаг к новой, захватывающей и яркой жизни. Пусть на этом пути вас ждут только светлые и радостные события, а школа станет вторым домом, где всегда помогут и поддержат. Желаю, чтобы этот учебный год стал для вас прочным фундаментом будущих успехов, достижений и побед!»

Школьные рюкзаки ко Дню знаний — лишь одна из многих инициатив предприятия в поддержку детства и юношества на Харьковщине. Социальные проекты компании «Здоровье» в родном городе охватывают практически все направления, важные для развития ребенка: интеллектуальное и духовное образование, физическое здоровье, досуг.

Для детей сотрудников предприятия летом частично оплачивается отдых на море и в летних лагерях, в обязательном порядке оказывается поддержка одиноким и многодетным матерям.

Кроме того, компания «Здоровье» на постоянной основе оказывает помощь ученикам воскресных школ при православных храмах и поощряет финансовой поддержкой воспитанников спортивных секций.

Пресс-служба фармацевтической компании «Здоровье»