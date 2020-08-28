Главная Новости компаний Первоклассники получили рюкзаки от компании «Здоровье»
28.08.2020  14:54   

Первоклассники получили рюкзаки от компании «Здоровье»

1 сентября более 60 школьников - детей сотрудников компании впервые переступят порог школы с брендированными рюкзаками от фармацевтической компании «Здоровье». Также дети получили в подарок набор учебных принадлежностей и сладости.


брендовые рюкзаки от ФК «Здоровье»

В фармацевтической компании «Здоровье», подарки для детей сотрудников, которые идут в первый класс, — часть корпоративной политики предприятия и в то же время забота о подрастающем поколении. Ведь если 1 сентября начинается с такого приятного для ребенка события, первые шаги в школьную жизнь даются легче, и формируются позитивные установки на учебу.

Александр Доровской, председатель наблюдательного совета ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», поздравил всех первоклассников теплыми словами: «1 сентября для вас прозвучит первый звонок, и вместе с ним вы сделаете первый шаг к новой, захватывающей и яркой жизни. Пусть на этом пути вас ждут только светлые и радостные события, а школа станет вторым домом, где всегда помогут и поддержат. Желаю, чтобы этот учебный год стал для вас прочным фундаментом будущих успехов, достижений и побед!»

Школьные рюкзаки ко Дню знаний — лишь одна из многих инициатив предприятия в поддержку детства и юношества на Харьковщине. Социальные проекты компании «Здоровье» в родном городе охватывают практически все направления, важные для развития ребенка: интеллектуальное и духовное образование, физическое здоровье, досуг.

Для детей сотрудников предприятия летом частично оплачивается отдых на море и в летних лагерях, в обязательном порядке оказывается поддержка одиноким и многодетным матерям.

Кроме того, компания «Здоровье» на постоянной основе оказывает помощь ученикам воскресных школ при православных храмах и поощряет финансовой поддержкой воспитанников спортивных секций.

Пресс-служба фармацевтической компании «Здоровье»

Источник:   ФК «Здоровье»
 Тэги:  подарки, персоклассник, здоровье, бренд, фармацевт
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.12 Общество Новогодние сюрпризы для дошкольников города (ФОТО) 24.12 Общество Каких новогодних подарков ждут звезды? 24.12 Образование Харьковским школьникам вручили подарки от городского головы (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 