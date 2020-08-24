24.08.2020 18:15

Откатные ворота: типы, характеристики и советы по выбору

Прежде, чем купить откатные ворота, нужно разобраться в типах конструкций, в их преимуществах, недостатках и особенностях использования. Вторая, но еще более важная задача – определиться с подрядчиком, использующим наиболее качественные материалы и предлагающим оптимальные цены на продукцию.



Откатные ворота: типы, характеристики и советы по выбору



Типы конструкций откатных ворот

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе откидных ворот – материал изготовления. Разберемся с преимуществами наиболее популярных материалов.

Ворота из профнастила

80% украинцев выбирают именно этот тип конструкций, и неспроста – у него масса преимуществ:

· легкость;

· неприхотливость в обслуживании;

· возможность изготовления под проем любого размера;

· возможность установки автоматической системы.

Филенчатые откатные ворота

Эта конструкция получила необычное название – «шоколадка» за счет выразительного внешнего вида полотна. Помимо презентабельного внешнего вида, она имеет чисто технические достоинства – надежность и длительный срок эксплуатации.

Ворота из металлического сайдинга

Ключевые преимущества таких конструкций – это:

· длительный срок эксплуатации – ворота не разрушаются и не «выгорают»;

· высокая сопротивляемость температурным пикам –сайдинг выдерживает и жару и морозы;

· эстетичность – «Викинг» металлоконструкции предлагает множество вариаций дизайна ворот из металлического сайдинга.

Ворота из сэндвич-панелей

Этот тип конструкции можно отнести к премиум-сегменту – ворота обходятся недешево, но служат десятилетиям и выглядят соответствующим образом. Они не требуют ухода и легко автоматизируются. Обшить их можно с обеих сторон, так что металлическая конструкция не портит вид участка изнутри, что ценится владельцами элитной недвижимости.

Ворота из листового металла

Тип конструкции, успешно служивший нашим родителям. Он отличается значительным весом, длительным сроком эксплуатации и сравнительно высокой стоимостью. На ворота из листового металла можно установить разнообразные элементы декора.

Автоматические и неавтоматические откатные ворота

Автоматика для откатных ворот увеличивает их стоимость, однако, сильно облегчает жизнь заказчикам – в холод, дождь и слякоть можно попасть на участок, не выходя из машины. Безусловно, очень важно выбрать качественную автоматику для откатных ворот, чтобы в процессе эксплуатации не возникало проблем. Подобрать автоматику, которая прослужит десятилетия без поломок, можно на сайте производителя viking-metal.com.ua.

Откатные ворота «Викинг» металлоконструкции

Определившись с подходящим типом конструкции, заказчик сталкивается с непростой задачей – выбрать ответственного и надежного надёжного подрядчика, чтобы купить откатные ворота в Харькове. К таким можно с уверенностью отнести «Викинг» - компанию, которая на протяжении 11 лет остается лидером в своем сегменте в Харьковской и Киевской областях. Все комплектующие «Викинг» не закупает, а производит силами собственного высококвалифицированного персонала, на современном оборудовании. На счету компании свыше 1750 заказов – и ровно столько же довольных заказчиков.

Обратившись в компанию «Викинг» для покупки откатных ворот и необходимой автоматики, вы гарантированно получите сочетание качественного продукта, доступной цены и первоклассного сервиса.