Откатные ворота: типы, характеристики и советы по выбору

Прежде, чем купить откатные ворота, нужно разобраться в типах конструкций, в их преимуществах, недостатках и особенностях использования. Вторая, но еще более важная задача – определиться с подрядчиком, использующим наиболее качественные материалы и предлагающим оптимальные цены на продукцию.
Первое, на что нужно обратить внимание при выборе откидных ворот – материал изготовления. Разберемся с преимуществами наиболее популярных материалов.
80% украинцев выбирают именно этот тип конструкций, и неспроста – у него масса преимуществ:
· легкость;
· неприхотливость в обслуживании;
· возможность изготовления под проем любого размера;
· возможность установки автоматической системы.
Эта конструкция получила необычное название – «шоколадка» за счет выразительного внешнего вида полотна. Помимо презентабельного внешнего вида, она имеет чисто технические достоинства – надежность и длительный срок эксплуатации.
Ключевые преимущества таких конструкций – это:
· длительный срок эксплуатации – ворота не разрушаются и не «выгорают»;
· высокая сопротивляемость температурным пикам –сайдинг выдерживает и жару и морозы;
· эстетичность – «Викинг» металлоконструкции предлагает множество вариаций дизайна ворот из металлического сайдинга.
Этот тип конструкции можно отнести к премиум-сегменту – ворота обходятся недешево, но служат десятилетиям и выглядят соответствующим образом. Они не требуют ухода и легко автоматизируются. Обшить их можно с обеих сторон, так что металлическая конструкция не портит вид участка изнутри, что ценится владельцами элитной недвижимости.
Тип конструкции, успешно служивший нашим родителям. Он отличается значительным весом, длительным сроком эксплуатации и сравнительно высокой стоимостью. На ворота из листового металла можно установить разнообразные элементы декора.
Автоматика для откатных ворот увеличивает их стоимость, однако, сильно облегчает жизнь заказчикам – в холод, дождь и слякоть можно попасть на участок, не выходя из машины. Безусловно, очень важно выбрать качественную автоматику для откатных ворот, чтобы в процессе эксплуатации не возникало проблем. Подобрать автоматику, которая прослужит десятилетия без поломок, можно на сайте производителя viking-metal.com.ua.
Определившись с подходящим типом конструкции, заказчик сталкивается с непростой задачей – выбрать ответственного и надежного надёжного подрядчика, чтобы купить откатные ворота в Харькове. К таким можно с уверенностью отнести «Викинг» - компанию, которая на протяжении 11 лет остается лидером в своем сегменте в Харьковской и Киевской областях. Все комплектующие «Викинг» не закупает, а производит силами собственного высококвалифицированного персонала, на современном оборудовании. На счету компании свыше 1750 заказов – и ровно столько же довольных заказчиков.
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23 августа. Это пятый лунный день в знаке Весы, когда наблюдается нарушение собственных принципов и пренебрежение долговыми обязательствами.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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