20.08.2020 17:59

Как отрастить длину волос: «‎тяжелая артиллерия»‎ для харьковчанок

Роскошные волосы и пышная натуральная укладка способны преобразить любой женский образ. Но одного желания иметь косу до пояса недостаточно, нужно применять радикальные методы и искать причину медленного роста волос.



Как отрастить длину волос: «‎тяжелая артиллерия»‎ для харьковчанок



В чем же причина?

Волосы славянок и азиаток не одинаковы, разнится и скорость их роста. Славянский тип волос растет примерно на 1–1,2 см в месяц, а азиатский — до 1,5 см в месяц. Каждая волосинка проходит 3 этапа развития. Первый называется анаген — период активного роста (длительность 2–7 лет), вторая катаген — состояние покоя (2–3 недели), а третья телоген — выпадение старого волоса и образование нового (2–3 месяца). Основная задача каждой женщины — продлить фазу анаген, как можно дольше. Для этого необходимо пересмотреть свои привычки и внести коррективы во многие сферы жизни.

Питание и питьевой режим. Волосы нужно питать изнутри. Если женщина сидит на диете и ограничивает себя в получении различных нутриентов, то и рост волос будет замедлен. Чтобы насытить их необходимыми полезными компонентами, нужно ввести в свой рацион продукты, богатые витаминами группы В, Е, а также биотином. Составьте свое меню на основе белковой пищи, употребляйте мясо, рыбу, бобовые, орехи, цельные злаки, отруби, молочные продукты. Ешьте в неограниченном количестве фрукты и овощи. Выпивая каждый день суточную норму воды, вы помогаете вернуть волосам блеск и сделать их эластичными. В обратном случае, из-за недостатка питательных компонентов и необходимого количества влаги, волосяная структура становится ломкой и уязвимой перед агрессивными факторами. Можно также проконсультироваться со специалистом и подобрать для себя БАДы для укрепления и роста волос. Стресс, хронические заболевания, гормональный сбой. Постарайтесь привести свое эмоциональное самочувствие в порядок, наладить здоровье. Прием многих медикаментов также отражается на состоянии волос: они начинают выпадать, сильно замедляется их рост. Если вы заметили такие изменения в организме, никакие бальзамы или восстанавливающие маски вам не помогут. Изначально нужно восстановить организм в целом, а затем прибегнуть к косметическим процедурам. Частое использование термоинструментов. Фен, плойки и утюжки «вытягивают» из каждого волоса около 25% жидкости. Периодически давайте волосам «отдохнуть» от таких укладок. Салонные процедуры. После химической завивки, окрашивания, кератинового выпрямления, наращивания вам покажется, что рост волос приостановился, и вы будете правы! Прибегая к таким салонным процедурам — взвешивайте их плюсы и минусы. Неправильный уход. Многие сульфатные шампуни создают плотную корку на поверхности кожи головы. В таких «условиях» волосяной фолликул не может развиваться и ему ничего другого не остается, как «отдыхать». Частое использование бальзамов, масок и масел может также утяжелять волосы по всей длине. Иногда используйте профессиональный шампунь без дополнительных ухаживающих продуктов. Проводите периодическое скрабирование кожи головы, чтобы устранить ороговевшие частички, остатки себума и очищающих средств. Сезон. Оказывается, что летом волосы растут на 20 % быстрее, чем зимой. Все дело в лучшей циркуляции крови в теплое время года. Зимой многие женщины усугубляют ситуацию, не надевая головные уборы. Летом настоятельно рекомендуем пользоваться специальной защитой от УФ-излучения или носить головной убор, когда находитесь под открытым солнцем. Тугая прическа. Конский хвост выглядит стильно, но считается не полезным, а еще является бесперспективным для роста волос. Стилисты и парикмахеры напоминают, что низкий и слегка ослабленный хвост — лучшая прическа для желающих отрастить шикарные волосы.

Красивыми и густыми они выглядят куда эффектней, чем нарощенные. Достичь такого результата не всегда просто, но при смене образа жизни и приобретении полезных привычек у вас все получится!