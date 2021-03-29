29.03.2021 08:32

Курс НБУ на 29 марта: гривна укрепилась

Курс доллара снизился после роста в течение трех дней.

На 29 марта НБУ установил следующие курсы валют.



Официальный курс гривны к доллару на 29 марта установлен на уровне 27,96 гривен за доллар.



Официальная цена евро сегодня составляет 32,9532 гривен за единицу валюты. Это на 8 копеек меньше, чем в пятницу.