Курс НБУ на 29 марта: гривна укрепилась

Курс доллара снизился после роста в течение трех дней.
На 29 марта НБУ установил следующие курсы валют.
Официальный курс гривны к доллару на 29 марта установлен на уровне 27,96 гривен за доллар.
Официальная цена евро сегодня составляет 32,9532 гривен за единицу валюты. Это на 8 копеек меньше, чем в пятницу.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Утро будет облачным, затем небо прояснится. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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