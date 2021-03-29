Главная Курсы валют Курс НБУ на 29 марта: гривна укрепилась
29.03.2021  08:32   

Курс НБУ на 29 марта: гривна укрепилась

Курс доллара снизился после роста в течение трех дней.

На 29 марта НБУ установил следующие курсы валют.

Официальный курс гривны к доллару на 29 марта установлен на уровне 27,96 гривен за доллар.
 
Официальная цена евро сегодня составляет 32,9532 гривен за единицу валюты. Это на 8 копеек меньше, чем в пятницу.

Тэги:  курс валют, гривна, доллар, евро, нбу
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.11 Экономика и промышленность Курс НБУ на 23 ноября. Доллар и евро подорожали (РЕДПОСТ) 20.11 Экономика и промышленность Що буде з курсом гривні у період всесвітньої пандемії - думка експертів (Харьковские известия) 28.07 Экономика и промышленность Гривна продолжит падать – эксперты сказали, почему
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 