03.11.2020 12:21

Шторм на валютном рынке: что сегодня опять может взорвать курс доллара и евро

Украинцы активно скупают доллар, и спекулянты взвинтили курс. Распродажа резервов НБУ не спасает



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Вторник будет одним из самых динамичных дней на валютном рынке. Слишком много факторов не даст скучать ни финансистам, ни их клиентам. Причем значительную долю интриги по курсу будут вносить и внутренний расклад сил на межбанке и внешние события.

Внутренние:

1) После вчерашней достаточно быстрой раскачки в первый день месяца — уже все клиенты войдут в обычный деловой ритм, что увеличит статистику торгов;

2) Рост курса последних дней уже серьезно «напугал» часть покупателей и они все сговорчивее по курсу. Этим активно воспользуются как реальные продавцы, так и спекулянты. А экспортеры пока еще имеют гривну от возмещений НДС и не торопятся с продажами валютной выручки, что создает дефицит предложения на межбанке;

3) К ситуативному спросу, основанному на опасениях дальнейшего роста котировок добавятся: а) те нерезиденты и «дочки» иностранных компаний — кто сейчас фиксирует свою прибыль в валюте по операциям с гривневыми ОВГЗ и кто начал репатриировать дивиденды, а также б) те из местных компаний, кто предпочитает закрыть внешние обязательства, чтобы не зависеть от возросших валютных рисков;

4) Постепенно оживает наличный рынок, где наблюдая за ростом ценников обменок — граждане стали активнее покупать валюту и это усиливает давление на курс гривны;

5) Психологически рынок сейчас настроен на дальнейшую девальвацию гривны, что будут активно использовать спекулянты для раскачки курса.

Из внешних факторов сыграют президентские выборы в США.

Сегодня и завтра международные рынки продолжит лихорадить, а валютные ралли по паре евро/доллар на окончании, подведении итогов и их оглашении — дадут в ближайшее время существенно заработать спекулянтам всех мастей. В том числе и нашим местным на паре евро/гривна, а также на золоте. Вчерашние теракты в Вене и усиление проблем с коронавирусом в странах ЕС — только добавят проблем на валютном рынке.

Сочетание всех этих внешних и внутренних факторов приведет валютный рынок Украины сегодня и завтра в очень активное состояние с элементами спекулятивной игры как по доллару, так и по евро. В сложившейся ситуации лишь слаженные действия НБУ и госбанков могут помешать активной раскачке курса в ближайшие дни.

Официальный курс доллара на вторник, 3 ноября, установлен Нацбанком на уровне 28,58 грн/$, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро, в свою очередь, подорожал на 5 копеек – его курс составил 33,29 грн/€.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:53 на наличном рынке находились на уровне 28,562/28,616 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, 2 ноября цена американской валюты пошла в рост и на наличном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28,25-28,5 грн, а продавали по 28,6-28,7 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,4-28,55 грн, а продавали по 28,56-28,65 грн/$.

Курс на черном рынке