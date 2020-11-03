Шторм на валютном рынке: что сегодня опять может взорвать курс доллара и евро

Украинцы активно скупают доллар, и спекулянты взвинтили курс. Распродажа резервов НБУ не спасает
Вторник будет одним из самых динамичных дней на валютном рынке. Слишком много факторов не даст скучать ни финансистам, ни их клиентам. Причем значительную долю интриги по курсу будут вносить и внутренний расклад сил на межбанке и внешние события.
1) После вчерашней достаточно быстрой раскачки в первый день месяца — уже все клиенты войдут в обычный деловой ритм, что увеличит статистику торгов;
2) Рост курса последних дней уже серьезно «напугал» часть покупателей и они все сговорчивее по курсу. Этим активно воспользуются как реальные продавцы, так и спекулянты. А экспортеры пока еще имеют гривну от возмещений НДС и не торопятся с продажами валютной выручки, что создает дефицит предложения на межбанке;
3) К ситуативному спросу, основанному на опасениях дальнейшего роста котировок добавятся: а) те нерезиденты и «дочки» иностранных компаний — кто сейчас фиксирует свою прибыль в валюте по операциям с гривневыми ОВГЗ и кто начал репатриировать дивиденды, а также б) те из местных компаний, кто предпочитает закрыть внешние обязательства, чтобы не зависеть от возросших валютных рисков;
4) Постепенно оживает наличный рынок, где наблюдая за ростом ценников обменок — граждане стали активнее покупать валюту и это усиливает давление на курс гривны;
5) Психологически рынок сейчас настроен на дальнейшую девальвацию гривны, что будут активно использовать спекулянты для раскачки курса.
Сегодня и завтра международные рынки продолжит лихорадить, а валютные ралли по паре евро/доллар на окончании, подведении итогов и их оглашении — дадут в ближайшее время существенно заработать спекулянтам всех мастей. В том числе и нашим местным на паре евро/гривна, а также на золоте. Вчерашние теракты в Вене и усиление проблем с коронавирусом в странах ЕС — только добавят проблем на валютном рынке.
Сочетание всех этих внешних и внутренних факторов приведет валютный рынок Украины сегодня и завтра в очень активное состояние с элементами спекулятивной игры как по доллару, так и по евро. В сложившейся ситуации лишь слаженные действия НБУ и госбанков могут помешать активной раскачке курса в ближайшие дни.
Официальный курс доллара на вторник, 3 ноября, установлен Нацбанком на уровне 28,58 грн/$, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Евро, в свою очередь, подорожал на 5 копеек – его курс составил 33,29 грн/€.
Сегодня котировки по состоянию на 10:53 на наличном рынке находились на уровне 28,562/28,616 грн/$ (покупка/продажа).
Напомним, 2 ноября цена американской валюты пошла в рост и на наличном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28,25-28,5 грн, а продавали по 28,6-28,7 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,4-28,55 грн, а продавали по 28,56-28,65 грн/$.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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