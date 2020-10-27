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27.10.2020  12:42   

Интрига с Нацбанком: как поведет себя курс доллара и евро во вторник

По прогнозам экспертов, гривна вряд ли выйдет из узкого диапазона 28,3-28,4 грн/$


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Вчерашний день на валютном рынке несколько удивил банки и их клиентов. После достаточно долгого отсутствия на торги выходил Нацбанк с продажей доллара по 28,34 гривны.

С одной стороны — регулятор напомнил о себе, так как относительное равновесие спроса и предложения прошлых дней не требовало от него особого вмешательства.

С другой — установленная им уже с середины дня верхняя планка котировок по доллару в конечном итоге позволила гривне и остаться практически в указанных НБУ пределах.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:11 на наличном рынке находились на уровне 28,310/28,369 грн/$ (покупка/продажа).

Доллар подорожал - курс валют 27 октября 2020 в Украине - фото 3

Накануне американская валюта подросла и на наличном рынке. По сравнению с концом прошлой недели котировки по доллару поднялись примерно на 2-5 копеек. Банки принимали доллар у населения по 28,05-28,32 грн, а продавали по 28,4-28,55 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,3-28,36 грн, а продавали по 28,4-28,47 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 28,371/28,428;
  • EUR 33,394/33,480;
  • RUB 0,363/0,367.

Доллар подорожал - курс валют 27 октября 2020 в Украине - фото 4

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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