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21.10.2020  13:04   

Курс доллара и евро в среду: почему не стоит ждать покоя на валютном рынке

В среду основными мотиваторами на валютном рынке будут расчеты опоздавших клиентов с бюджетом по налогам и сборам. Активной скупкой валюты НБУ сдержал чрезмерное укрепление гривны


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Спекулянты сегодня будут зарабатывать сразу в трех основных форматах. «В две стороны» — по покупке/продаже доллара, евро и рубля на внутреннем рынке, на разнице наличного и безналичного курсов по евро, а также на паре евро/доллар на внешних площадках. Ралли по паре евро/доллар в самом разгаре и на момент написания статьи евро опять вырос и стремится уже к коридору 1,1870-1,19 доллара. Это позволяет мировым игрокам активно зарабатывать на подобных скачках курса, а местные любители «покачать» рынок также активно играют по паре евро/гривна. В среду евровалюта по прежнему останется основным спекулятивным инструментом на межбанке и на наличном рынке Украины.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:30 на наличном рынке находились на уровне 28,333/28,386 грн/$ (покупка/продажа).

Доллар замер - курс валют 21 октября 2020 в Украине - фото 4

Накануне наличный рынок не успел отреагировать на укреплении национальной валюты. Отражение вчерашних торгов клиенты видят в кассах банков и обменных пунктах сегодня.

Во вторник банки принимали доллар у населения по 28,1-28,33, а продавали по 28,45-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,3-28,38 грн, а продавали по 28,4-28,47 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 28,325/28,418;
  • EUR 33,350/33,466;
  • RUB 0,361/0,363.

Доллар замер - курс валют 21 октября 2020 в Украине - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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