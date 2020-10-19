Новые валютные ралли: чего сегодня ждать по доллару и евро

Понедельник, 19 октября, на валютном межбанке пройдет очень активно.
Основным мотиватором для всех участников торгов будет необходимость расчетов с бюджетом. Клиентам надо спешить закрыть свои задолженности перед государством. Дефицит гривны у части крупных игроков приведет к увеличению продаж валюты экспортерами на фоне снижения возможности по ее покупке импортерами, так как им тоже необходимо закрыть свои долги перед налоговой. Увеличение предложения при достаточно сдержанном спросе — всегда играет в пользу укрепления гривны на межбанке и увеличивает статистику торгов.
Сегодня котировки по состоянию на 10:40 на наличном рынке находились на уровне 28,344/28,385 грн/$ (покупка/продажа).
Напомним, относительно спокойным 16 октября вел себя наличный рынок. Хотя на пару копеек курс доллара все же подтянули вверх. Банки принимали доллар у населения по 28,05-28,26 грн, а продавали по 28,4-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,25-28,33 грн, а продавали по 28,35-28,42 грн/$.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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