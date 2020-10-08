08.10.2020 12:21

Четверг на валютном рынке: подешевеет ли доллар и чего ждать по евро

Четверг на валютном межбанке станет одним из самых результативных дней этой недели по статистике торгов.



Фото: Александр Проценко, UBR.ua

Основных причин увеличения активности клиентов несколько:

1) Практически завершается период вывода дивидендов у «дочек» иностранных компаний. Те кто еще не успел купить валюту под эти операции — сделают это сегодня;

2) В понедельник в США выходной — День Колумба, и предстоящие расчеты по доллару на условиях ТОМ не особо привлекают основную массу клиентов украинского межбанка. С учетом того, что завтра еще и пятница, что также традиционно снижает активность компаний перед выходными — именно сегодня бизнес решит проводить свои основные сделки по валюте;

3) Скандалы в Нацбанке не отразились особо на поведении клиентов на торгах и на курсовом тренде. Роста котировок, на который так рассчитывали банки-спекулянты и продавцы валюты — не произошло. Более того, доллар в последние два дня проседает. Поэтому экспортерам нет смысла особо придерживать валютную выручку и они уже со вчерашнего дня продавали её в достаточно больших объемах. Рост предложения валюты играет позитивно для гривны, но и стимулирует часть покупателей выходить на рынок с отложенными ранее покупками. Это также добавит общей статистики торгов в четверг.

4) Необходимость финансирования текущих хозяйственных операций на фоне уже практически «съеденных» экспортерами сумм возмещений НДС — также стимулирует их активность на торгах. А неплохая конъюнктура по металлу и части продукции аграриев — обеспечивают достаточно стабильный приток валюты на рынок. Активизируются и нефтетрейдеры, которые традиционно в осенне-зимний период увеличивают объемы поставки нефтепродуктов в страну, что добавляет и спроса на валюту на рынке.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:45 на наличном рынке находились на уровне 28,302/28,352 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне несколько успокоился и наличный рынок. В среду банки и обменные пункты немного снизили котировки по доллару.

Банки принимали доллар у населения по 28,2-28,32 грн, а продавали по 28,4-28,6 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,3-28,37 грн, а продавали по 28,4-28,45 грн/$.

Курс на черном рынке