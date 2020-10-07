07.10.2020 12:21

Момент истины на валютном рынке: что будет с курсом в среду 7 октября

В эту среду события на межбанке продолжат держать в напряжении всех участников валютного рынка.



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Негативная новость о конфликте в руководстве НБУ, а также активное продолжение этой перепалки всех участвующих сторон в соцсетях пока, тем не менее — не особо отразилось непосредственно на котировках. Хотя нервозности и прибавило.

Вчера на этом фоне спекулянты надеялись активно разогреть рынок, но пока этого не произошло. Более того — гривна даже укрепилась с 28,42/28,435 до 28,34/28,37. До событий в руководстве регулятора часть клиентов и банков ожидали коррекции курса доллара после его относительно стабильного периода роста. Но теперь все зависит от происходящего в ближайшее время и реакции на это как крупных местных инвесторов и игроков, так и нерезидентов — как уже держателей украинских облигаций, так и потенциальных покупателей следующих их выпусков.

Если сегодня новые попытки «качнуть» курс вверх у продавцов и спекулянтов не увенчаются успехом — можно говорить о том, что конфликт в Нацбанке практически не имел последствий для валютного рынка.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:11 на наличном рынке находились на уровне 28,340/28,394 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, в отличие от межбанка, наличный рынок вчера был более чувствителен. Очевидно, сказалось подорожание американской валюты на межбанковском рынке днем ранее.

Во вторник котировки в обменных пунктах и кассах банков существенно подросли. Банки принимали доллар у населения по 28,2-28,45 грн, а продавали по 28,48-28,6 грн.

Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,35-28,43 грн, а продавали по 28,35-28,4 грн/$.

Курс на черном рынке