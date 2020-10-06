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06.10.2020  12:21   

Скандалы в Нацбанке: что будет с курсом

Вторник, 6 октября на валютном рынке пройдет очень динамично и с определенной долей интриги.


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Вчерашние активные покупки валюты иностранцами в сочетании с усилением напряженности в руководстве Нацбанка, что в конечном итоге вылилось объявление выговора и заявлении о недоверии двум членам правления НБУ- Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу — усилило нервозность на межбанке.

Как бы не закончился сейчас конфликт в Нацбанке — это не добавляет уверенности участникам рынка в дальнейших перспективах гривны.

Скорее всего, сегодня продолжатся спекулятивные попытки разогреть курс на новостях из НБУ и именно поведение регулятора в ближайшие дни будет главным ориентиром для рынка.

Дефицит предложения на фоне периодически во многом искусственно создаваемого роста спроса и ажиотажа — вот один из вероятных сценариев развития событий в ближайшие пару дней. Психологическое давление на гривну на новостях из НБУ в сочетании с активной скупкой валюты нерезидентами — сегодня главная угроза для нацвалюты. В этой ситуации Нацбанку придется быстро и оперативно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, чтобы показать рынку, что все под контролем.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:59 на наличном рынке находились на уровне 28,373/28,433 грн/$ (покупка/продажа).

Доллар и евро подорожали - курс валют 6 октября - фото 4

Накануне вслед за межбанком резко вырос курс и на наличном рынке.

Банки принимали доллар у населения по 28,1-28,35, а продавали по 28,42-28,6 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,3-28,38 грн, а продавали по 28,43-28,5 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 28,414/28,479;
  • EUR 33,288/33,321;
  • RUB 0,361/0,364.

Доллар и евро подорожали - курс валют 6 октября - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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