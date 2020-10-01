Первый день месяца на валютном рынке: почему возможны сюрпризы

Межбанк открылся подорожанием, но 1 октября, в связи с завершением очередного месяца и квартала, на валютном межбанке не стоит ожидать значительных объемов клиентских операций.
Сработает традиционный фактор первого дня нового отчетного периода. Компании подводят первые итоги прошлого месяца и окончательно определяются со своими бизнес-планами и задачами на новый. Это сокращает их активность на рынке.
Но это не значит, что при этом будет полное затишье в части курсового тренда в течение сессии. Определенную «угрозу» для гривны представляют:
пока еще не полностью потраченные экспортерами суммы возмещений НДС, что сокращает их интерес к продаже валютной выручки на межбанке;
суммы погашений гривневых ОВГЗ конца сентября, которые получили как местные инвесторы, так и иностранцы. Нерезиденты фиксируют свою прибыль в валюте, покупая ее на рынке и этим увеличивают давление на курс гривны относительно доллара и евро;
покупки валюты «дочками» иностранных компаний и оффшоные заказы (традиционно ежемесячно первая декада) а также вывод дивидендов несколькими банками с иностранным капиталом своим зарубежным акционерам.
не даст скучать сегодня дилерам банков и ситуация с парой доллар/евро на международных площадках. Доллар достаточно активно дешевел во второй половине 30 сентября на внешних рынках и на утро 1 октября евро уже стоил порядка 1,175 доллара. Валютные ралли по этой паре отражаются и на курсе евро относительно гривны, что дает дополнительный соблазн банкам-спекулянтам «поиграть» с евро и в четверг.
|
КУРС К ГРИВНЕ
|
ДОЛЛАР
|
ЕВРО
|
РУБЛЬ
|
Покупка
|28.330 +0,05
|33.280 +0,20
|0.370 +0,01
|
Продажа
|28.350 +0,05
|33.290 +0,19
|0.370 +0,01
ЧЕРНЫЙ РЫНОК
|
ВАЛЮТА
|
ПОКУПКА
|
ПРОДАЖА
|USD
|28.279 -0,00
|28.335 +0,00
|EUR
|33.011 +0,04
|33.110 +0,05
|RUB
|0.362 +0,00
|0.365 +0,00
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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