Главная Курсы валют Первый день месяца на валютном рынке: почему возможны сюрпризы
01.10.2020  13:31   

Первый день месяца на валютном рынке: почему возможны сюрпризы

Межбанк открылся подорожанием, но 1 октября, в связи с завершением очередного месяца и квартала, на валютном межбанке не стоит ожидать значительных объемов клиентских операций.


://facebook.com

Сработает традиционный фактор первого дня нового отчетного периода. Компании подводят первые итоги прошлого месяца и окончательно определяются со своими бизнес-планами и задачами на новый. Это сокращает их активность на рынке.

Но это не значит, что при этом будет полное затишье в части курсового тренда в течение сессии. Определенную «угрозу» для гривны представляют:

  • пока еще не полностью потраченные экспортерами суммы возмещений НДС, что сокращает их интерес к продаже валютной выручки на межбанке;

  • суммы погашений гривневых ОВГЗ конца сентября, которые получили как местные инвесторы, так и иностранцы. Нерезиденты фиксируют свою прибыль в валюте, покупая ее на рынке и этим увеличивают давление на курс гривны относительно доллара и евро;

  • покупки валюты «дочками» иностранных компаний и оффшоные заказы (традиционно ежемесячно первая декада)  а также вывод дивидендов несколькими банками с иностранным капиталом своим зарубежным акционерам.

  • не даст скучать сегодня дилерам банков и ситуация с парой доллар/евро на международных площадках. Доллар достаточно активно дешевел во второй половине 30 сентября на внешних рынках и на утро 1 октября евро уже стоил порядка 1,175 доллара. Валютные ралли по этой паре отражаются и на курсе евро относительно гривны, что дает дополнительный соблазн банкам-спекулянтам «поиграть» с евро и в четверг.

МЕЖБАНК
КУРС К ГРИВНЕ
ДОЛЛАР
ЕВРО
РУБЛЬ

Покупка

 28.330 +0,05 33.280 +0,20 0.370 +0,01

Продажа

 28.350 +0,05 33.290 +0,19 0.370 +0,01
 

ЧЕРНЫЙ РЫНОК

КИЕВ, 13:32
ВАЛЮТА
ПОКУПКА
ПРОДАЖА
USD 28.279 -0,00 28.335 +0,00
EUR 33.011 +0,04 33.110 +0,05
RUB 0.362 +0,00 0.365 +0,00
 

 

Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.09 Курсы валют Последний день сентября: гривна крепнет и чего ждать по курсу доллара и евро 29.09 Курсы валют Валюта во вторник : куда пойдет курс (МИНФИН) 28.09 Курсы валют Доллар и евро в понедельник: почему возможны валютные ралли (МИНФИН)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 