01.10.2020 13:31

Первый день месяца на валютном рынке: почему возможны сюрпризы

Межбанк открылся подорожанием, но 1 октября, в связи с завершением очередного месяца и квартала, на валютном межбанке не стоит ожидать значительных объемов клиентских операций.



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Сработает традиционный фактор первого дня нового отчетного периода. Компании подводят первые итоги прошлого месяца и окончательно определяются со своими бизнес-планами и задачами на новый. Это сокращает их активность на рынке.

Но это не значит, что при этом будет полное затишье в части курсового тренда в течение сессии. Определенную «угрозу» для гривны представляют:

пока еще не полностью потраченные экспортерами суммы возмещений НДС, что сокращает их интерес к продаже валютной выручки на межбанке;

суммы погашений гривневых ОВГЗ конца сентября, которые получили как местные инвесторы, так и иностранцы. Нерезиденты фиксируют свою прибыль в валюте, покупая ее на рынке и этим увеличивают давление на курс гривны относительно доллара и евро;

покупки валюты «дочками» иностранных компаний и оффшоные заказы (традиционно ежемесячно первая декада) а также вывод дивидендов несколькими банками с иностранным капиталом своим зарубежным акционерам.

не даст скучать сегодня дилерам банков и ситуация с парой доллар/евро на международных площадках. Доллар достаточно активно дешевел во второй половине 30 сентября на внешних рынках и на утро 1 октября евро уже стоил порядка 1,175 доллара. Валютные ралли по этой паре отражаются и на курсе евро относительно гривны, что дает дополнительный соблазн банкам-спекулянтам «поиграть» с евро и в четверг.

МЕЖБАНК

КУРС К ГРИВНЕ ДОЛЛАР ЕВРО РУБЛЬ Покупка 28.330 +0,05 33.280 + 0,20 0.370 +0,01 Продажа 28.350 +0,05 33.290 + 0,19 0.370 +0,01

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