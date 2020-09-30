30.09.2020 12:20

Последний день сентября: гривна крепнет и чего ждать по курсу доллара и евро

В связи с окончанием месяца и третьего квартала — эта среда пройдет на валютном рынке очень активно и с четким разделением сессии на два этапа.



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До 14 часов основная масса клиентов постарается закрыть все свои сделки на отчетную дату, а после этого на рынке уже останутся в основном только банки. Им надо фиксировать финансовый результат по торговле валютой, а также выходить на месячный баланс с соблюдением нормативов Нацбанка на отчетную дату. Это затрагивает валютную позицию финучреждений и многие из них будут выходить на торги с покупкой/продажей валюты для выполнения требований НБУ.

Именно необходимость быстрого закрытия всех своих операций на первое число и будет главным мотиватором для всех участников рынка 30 сентября.

Тренд и общее поведение межбанка будут полностью зависеть от курсовых задач крупных игроков и действий Нацбанка. Первые два дня этой недели не продемонстрировали особой активности клиентов и учитывая фактор конца месяца — большинство крупных компаний будут очень активны на торгах именно сегодня.

Завершение налоговых расчетов также подтолкнет ту часть клиентов, кто еще не рассчитался с государством — к продаже валюты, что сыграет в пользу гривны. Против нее будет работать достаточно существенная скупка валюты нерезидентами и «дочками» иностранных банковских групп для репатриации дивидендов. Именно вчерашние выходы в середине дня СИТИбанка с покупкой доллара спровоцировали рост курса к концу сессии вторника и сегодня ситуация будет также во многом зависеть именно от подобных покупок нерезидентов.

С учетом погашений предыдущих выпусков облигаций результаты аукциона Минфина по продаже ОВГЗ 29 сентября оказались достаточно скромными и поэтому 2 млрд гривен, которые сегодня покупатели должны перечислить в бюджет не особо отразятся как на ресурсном, так и на валютном рынках.

Финансисты продолжат активно зарабатывать на евро, так как валютные ралли по паре евро/доллар только усиливаются, что позволяет им зарабатывать как на международных рынках, так и на курсе евро относительно гривны. Курс продажи евровалюты уже уверенно преодолел барьер в 33 гривны и это явно еще не предел.

Наличный рынок в среду будет полностью ориентироваться на поведение межбанка. Основная часть обменников предпочтет работать со спредом по доллару в пределах 15-20 копеек и по евро — в пределах до 25- 30 копеек.

Курсы межбанка по прогнозу «Минфина» на 30 сентября будут в пределах: доллар — коридор 28,20 — 28,45 гривен, евро — коридор 32,99 — 33,45 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар — коридор покупок и продаж 28,15 — 28,50 гривен, евро 32,60 — 33,40 гривен.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 28,05 — 28,25 и продажа 28,35 — 28,50 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,25 — 28,33 гривен и продажа 28,34 — 28,38.