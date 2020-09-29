Валюта во вторник : куда пойдет курс (МИНФИН)

29.09.2020 12:40

Доллар достиг двухлетнего максимума: актуальный курс валют на вторник, 29 сентября

В этот вторник основными мотиваторами для всех клиентов валютного рынка будут два фактора:

1) Приближение конца месяца и расчеты с бюджетом. У компаний осталось практически всего два дня до отчетной даты и особо откладывать свои еще незавершенные хозяйственные операции по завершению месяца и третьего квартала, а также расчеты с государством по налогам и сборам им уже некуда. Это простимулирует увеличение активности на валютном рынке как со стороны экспортеров, так и импортеров. По расчетам «Минфина» 29 сентября объемы торгов будут находиться в пределах до $145-190 млн при совершении до 440-600 сделок;

2) Поведение Нацбанка, Укргазбанка и нерезидентов. Оперативный выход НБУ с продажей доллара вчера утром с указанием желаемого для Нацбанка уровня котировок 28,33 гривен, а затем активный залив валюты на торгах Укргазбанком - быстро сбил все попытки продавцов и спекулянтов в очередной раз вздернуть курс. При этом регулятору даже не пришлось реально продавать валюту, практически за него это сделал госбанк. Тандем НБУ-Укргазбанк и в целом эта тактика пока эффективна. Мы ожидаем продолжение ее использования и сегодня в том случае, если возникнут очередные попытки сыграть «на повышение».

К главным потенциальным возмутителям спокойствия сегодня можно отнести как банки - спекулянты, так и нерезидентов и «дочек» иностранных банков. Спрос на валюту с их стороны сейчас вырос, что позволяет продавцам активно пытаться разогреть курс. Учитывая, что полученные возмещения НДС экспортерами еще не потрачены - определенный недостаток предложения валюты еще будет присутствовать на межбанке в ближайшие дни и это работает против гривны.

Дополнительным фактором, который повлияет на ресурсный и опосредованно валютный рынок - будет сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. После консультаций с первичными дилерами чиновники убрали размещение облигаций на 1330 дней и оставили к продаже только бумаги на 210,364 и 672 дня.

На наличном рынке основная часть обменников продолжит работать со спредом по доллару в пределах 15-25 копеек, но несколько сократят спред по евро - до 20- 30 копеек. Как и вчера - при значительных колебаниях евровалюты на внешних рынках наши финансисты будут и сегодня часто менять свои ценники в течение дня.

Курсы межбанка на 29 сентября будут в пределах: доллар - коридор 28,20 - 28,40 гривен, евро - коридор 32,79 - 33,20 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар - коридор покупок и продаж 28,00 - 28,41 гривен, евро 32,40 - 33,30 гривен.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 28,00 - 28,25 и продажа 28,32- 28,41 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,20 - 28,29 гривен и продажа 28,32 - 28,35.