28.09.2020 12:13

Доллар и евро в понедельник: почему возможны валютные ралли (МИНФИН)

Гривна уступает по отношению к доллару, но выросла относительно евро.



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Курсовые колебания сегодня в течение дня усилятся.

Вот основные причины роста курсовой волатильности:

1) Получение на прошлой неделе основных сумм возмещений НДС экспортерами. Полученные от государства средства снижают у них желание по активной продаже валютной выручки и позволяют экспортерам «играть» совместно со спекулянтами «на повышение». Тем более, что рынок пока настроен на продолжение девальвации гривны;

2) Приближение конца месяца и бюджетные платежи у значительной части крупных клиентов. Завершение сентября и конец третьего квартала не за горами и компании будут спешить закрыть свои основные расчеты к отчетной дате. Для этого у клиентов остается период понедельник- вторник, так как на последний день (а в этот раз это будет среда) крупные компании предпочитают уже закрыть свои основные расчеты по месяцу и кварталу. Это увеличит активность как покупателей, так и продавцов валюты 28 и 29 сентября. Тем более, что значительной части компаний еще до конца месяца предстоят расчеты с государством по части налоговых и других платежей;

3) Активные покупки валюты иностранцами. Часть крупных банков с иностранным капиталом уже замечены на рынке с покупкой валюты под репатриацию дивидендов, а нерезиденты продолжают выходить из украинских гривневых облигаций, покупая валюту за счет гривневых средств от их реализации на вторичном рынке или после их погашений. Это существенно играет против гривны;

4) Поведение Нацбанка и предстоящий завтра аукцион по размещению ОВГЗ. Стараниями НБУ с начала сентября гривне не давали существенно укрепляться даже в моменты ситуативного превышения предложения над спросом, а частично и подталкивали курс вверх.

Это привело к постепенному изменению как настроений самих участников рынка, так и объективному увеличению давления на гривну и ее плавной девальвации. Сейчас Нацбанку приходится гасить периодические сильные всплески спроса за счет интервенций и скорее всего - мы и в ближайшее время будет наблюдать выходы регулятора с интервенциями по продаже доллара в моменты пиковых котировок. «Помогать» регулятору периодически станет и Укргазбанк, который часто продает в подобных ситуациях валюту Нафтогаза по максимальным курсам на пике ажиотажа.

Завтрашний аукцион Минфина не особо добавит больших объемов нерезидентской валюты на торги, но с учетом того, что госбанки будут опять активно закрывать дыры бюджета через покупку ОВГЗ - это отразится на ресурсном рынке и опосредованно - в дальнейшем и на валютном.

Явно позволит заработать сегодня спекулянтам евро. Ожидается выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард на слушании Европарламента и пройдет последний официальный раунд переговоров о Brexit. Любые выступления главы ЕЦБ традиционно приводят к валютным ралли по паре евро/доллар на международных рынках, что будет отражаться и на поведении евро относительно гривны.

В целом, на валютном межбанке в понедельник сохранится зависимость курсового тренда от действий и задач крупных игроков, а также поведения Нацбанка.

На наличном рынке обменники будут работать в формате « с оборота» и в основном установят спред по доллару в пределах 15-25 копеек, а по евро 20- 35 копеек. При значительных колебаниях евро на международных рынках владельцы украинских обменников будут сегодня часто менять свои ценники в течение дня.

Курсы межбанка на 28 сентября будут в пределах: доллар - коридор 28,20 - 28,45 гривен, евро - коридор 32,71 - 33,15 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар - коридор покупок и продаж 28,10 - 28,50 гривен, евро 32,70 - 33,15 гривен.

Курс доллара в банках: прием 28,00 - 28,25 и продажа 28,29- 28,50 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,15 - 28,28 гривен и продажа 28,30 - 28,35.