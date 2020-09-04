Конец недели: чего ждать по курсу доллара и евро

В ближайшее время гривна, вероятно, продолжит скользить в сторону отметки 28 грн/$
Официальный курс доллара на пятницу, 4 сентября, установлен Нацбанком на уровне 27,69 грн/$, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Евро, в свою очередь, подешевел на 6 копеек – его курс составил 32,73 грн/€.
1) Фактор конца рабочей недели у украинских клиентов и в связи с этим традиционное снижение деловой активности перед двумя выходными;
2) Предстоящий выходной понедельник в США. Они отмечают День труда. Поэтому операции в долларе в американских банках не проводятся. Украинским клиентам и банкам придется совершать все сделки в понедельник по доллару на условиях ТОМ (расчеты в гривне этой датой, поставка доллара - на следующий день), что не пользуется популярностью у нашего бизнеса.
Сегодня котировки по состоянию на 10:51 на наличном рынке находились на уровне 27,648/27,727 грн/$ (покупка/продажа).
Банки накануне скупали доллар у населения по 27,35-27,60 грн, а продавали по 27,70-27,90 грн. Обменники же покупали американскую валюту по 27,55-27,63 грн, а продавали за 27,65-27,75 грн.
Накануне на черном рынке менялы торговали долларом в среднем по 27,70 грн, а евро – по 32,60 грн.
Это 16-й день растущей Луны в знаке зодиака Овен, когда все дела складываются наиболее гармонично.
Очень высокая пожарная опасность сохранитсся вместе с очередным температурным рекордом
В этот день в Украине утвердили так называемое "харьковское правописание". В мире же чествуют бойцов тхэквондо, а также делают специальный перерыв на искусство. Православная церковь почитает память мучеников Агафона и других.
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