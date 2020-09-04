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04.09.2020  12:21   

Конец недели: чего ждать по курсу доллара и евро

В ближайшее время гривна, вероятно, продолжит скользить в сторону отметки 28 грн/$


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Официальный курс доллара на пятницу, 4 сентября, установлен Нацбанком на уровне 27,69 грн/$, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро, в свою очередь, подешевел на 6 копеек – его курс составил 32,73 грн/€.

Основных причин две:

1) Фактор конца рабочей недели у украинских клиентов и в связи с этим традиционное снижение деловой активности перед двумя выходными;

2) Предстоящий выходной понедельник в США. Они отмечают День труда. Поэтому операции в долларе в американских банках не проводятся. Украинским клиентам и банкам придется совершать все сделки в понедельник по доллару на условиях ТОМ (расчеты в гривне этой датой, поставка доллара - на следующий день), что не пользуется популярностью у нашего бизнеса.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:51 на наличном рынке находились на уровне 27,648/27,727 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют 4 сентября - экспортеры и Укргазбанк остановили подорожание доллара - фото 4

 

Банки накануне скупали доллар у населения по 27,35-27,60 грн, а продавали по 27,70-27,90 грн. Обменники же покупали американскую валюту по 27,55-27,63 грн, а продавали за 27,65-27,75 грн.

Черный рынок

  • USD 27,645/27,757;
  • EUR 32,569/32,669;
  • RUB 0,365/0,369.

Курс валют 4 сентября - экспортеры и Укргазбанк остановили подорожание доллара - фото 5

Накануне на черном рынке менялы торговали долларом в среднем по 27,70 грн, а евро – по 32,60 грн.

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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