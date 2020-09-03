Курс в четверг: будет ли доллар по 28 и евро по 33 гривны

По прогнозам экспертов, в ближайшее время гривна продолжит дешеветь на негативных внутренних сигналах.
Официальный курс доллара на четверг, 3 сентября, установлен Нацбанком на уровне 27,64 грн/$, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Евро, в свою очередь, подешевел на 28 копеек – его курс составил 32,79 грн/€.
Сегодня котировки по состоянию на 11:20 на наличном рынке находились на уровне 27,599/27,703 грн/$ (покупка/продажа).
Напомним, на наличном рынке банки 2 сентября принимали доллар у населения по 27,25-27,48, а продавали за 27,60-27,75 грн.
Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 27,45-27,55, а продавали по 27,57-27,65 грн/$.
День будет полон искушений, которые под силу преодолеть не многим знакам Зодиака.
Очень высокая пожарная опасность сохранитсся вместе с очередным температурным рекордом
3 сентября 1752 - День которого не было в истории Великобритании и колоний: в связи с переходом на григорианский календарь плсде 2 сентября сразу наступило 14.
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