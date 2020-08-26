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26.08.2020  11:44   

Доллар и евро в среду: ждать ли серьезных скачков курса

Курсу гривны удалось немного подрасти после решения Рады повысить минимальную зарплату


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На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на котировки межбанка с сохранением в большинстве обменок спреда по доллару в пределах 15-20 копеек и по евро - в пределах до 20- 30 копеек.

урс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:15 на наличном рынке находились на уровне 27,379/27,485 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют 26 августа - аграрии активно сливают валюту и валят доллар - фото 3

Напомним, наличный курс подрос в выходные дни. Курс приема в столице был на уровне 27,52-27,55 грн/$.

"В некоторых городах Центрального и Южного регионов прием валюты можно было реализовать на уровне 27,57 грн/$. К концу дня наличный рынок приблизился к межбанку, с незначительными колебаниями около курса 27,50 грн/$ как на покупку, так и на продажу", – добавил Юрий Ефремов.

Курс на черном рынке

  • USD 27,354/27,426;
  • EUR 32,088/32,218;
  • RUB 0,364/0,372.

Курс валют 26 августа - аграрии активно сливают валюту и валят доллар - фото 4

 

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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